Banca ética: un movimiento disruptivo que propone hacer negocios de otra manera

Para Joan Melé, presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, el ser humano se comporta como un animal en el ámbito económico porque solo lo guía la supervivencia a cualquier costo, y el egoísmo. Sin embargo, a través de la banca ética busca evangelizar a las personas para que vivan una vida en plenitud, con propósito, más allá del dinero.

Melé no se define como un soñador, sino que es un banquero que trabajó 30 años en una entidad grande de Barcelona, España. Pero, a comienzos de los 2000, se dio cuenta de que los valores y principios de ese lugar habían desaparecido por la obsesión, por el beneficio y el crecimiento. Allí descubrió la banca ética.

En diálogo con la periodista Carla Quiroga en el evento Sustentabilidad, que organiza LA NACION, Melé comenzó explicando qué es la banca ética. Según él, un grupo de personas que decidió que se podían hacer negocios de otra manera con dos criterios.

"Uno es definir en qué empresas se va a invertir y en cuáles no y por qué. Si solo se quiere ganar dinero se puede invertir en contra de los seres humanos y la naturaleza o comprar armas, y los seres humanos y el mundo son más importantes que el dinero. Y el segundo punto es que los bancos no tienen dinero, el dinero es de los clientes, con lo cual está la responsabilidad de decirles qué se hace con su dinero. Entonces, criterios éticos para invertir y transparencia total. Cumplir con estos dos requisitos hizo que nos llamaran banca ética", detalló.

Él se comprometió con la banca ética en 2000, cuando se realizó el primer congreso del tema en Barcelona y, en 2004, se instaló la primera sucursal de banca ética en España. Luego, en 2008, con la crisis financiera mundial, Melé contó que tuvieron un crecimiento muy grande, ya que sus inversiones son "más seguras porque no especulan". Ahí lo llamaron de Chile y la Argentina para dar conferencias en la región y salió del banco en España por unos meses para crear la banca ética en Latinoamérica.

En este sentido, recordó una charla que dio en Chile tres semanas antes de que comenzara el estallido social de 2019 en la que dijo "o cambiamos con amor o lo haremos con dolor".

"¿Por qué esperamos al dolor y al conflicto y no lo hacemos antes? Hagamos una banca ética que no es una utopía. Hay 62 bancos que siguen esta filosofía en el mundo. No somos soñadores. Somos banqueros que hacemos negocios, pero con propósito", agregó.

Por último, consultado acerca de los tips que se pueden aplicar en la vida diaria, Melé dijo que lo primero sería preguntarse quién es uno y qué propósito le quiere dar a su vida.

"El ser humano ha construido pirámides, arte. Somos seres creadores. ¿Por qué en el ámbito económico somos como animales? Propongo crear un nuevo arte. Vivir en la vida social y económica como en las artes, no como seres asustados por sobrevivir. Vivir como seres humanos con autoconocimiento, en plenitud, más allá del dinero. Cuando conectás con tu ser interior te cambia la vida y tenés una energía imparable. Hay que conectar con el ser interior y vivir con un propósito plenamente humano", cerró.

