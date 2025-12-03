Banco Nación logró la calificación ESG2 y refuerza su posición como actor clave del sistema financiero

En línea con su plan de modernización y sostenibilidad, el Banco Nación obtuvo la calificación ESG2 (arg), de “Muy Altos Estándares”, otorgada por la calificadora FIX SCR. El resultado lo ubica entre las pocas entidades financieras del país con este nivel de desempeño en materia ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), y marca un hito en la implementación del Plan Estratégico 2024–2027.

Según el informe, la evaluación pondera el rol central que la entidad desempeña dentro del ecosistema financiero local, especialmente por su capacidad para articular políticas públicas junto al Estado Nacional. Con la red de atención más extensa del país y un fuerte impulso a la inclusión financiera a través de BNA+, el Banco Nación continúa ampliando el acceso a servicios bancarios en todo el territorio, uno de los ejes estratégicos señalados por FIX.

El estudio también destaca la gestión del impacto ambiental directo y una estructura de Gobierno Corporativo y transparencia robusta, con mecanismos de control y auditoría alineados con los estándares que exige el sector.

En paralelo, FIX reafirmó la solidez crediticia de la entidad: la evaluó con AAA (arg), Perspectiva Estable para el largo plazo y A1+ (arg) para el corto, una confirmación de su fortaleza financiera en el contexto económico actual.

Con esta calificación, el Banco Nación consolida su posicionamiento como agente clave del desarrollo económico, combinando estabilidad, impacto social y un proceso sostenido de transformación digital. En este marco, la institución remarcó que la conversión en sociedad anónima es un paso necesario para profundizar su modernización y mantener el liderazgo dentro del sistema financiero argentino.

