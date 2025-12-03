Bancos versus billeteras digitales: la Cámara Argentina Fintech lanzó un fuerte comunicado y advirtió que “está en juego la libertad”

Volvieron los roces entre los bancos y las billeteras digitales. Este jueves, la Cámara Argentina Fintech salió al cruce de las asociaciones bancarias, luego de que ayer emitieran un comunicado en conjunto para advertir sobre los peligros en seguridad y formalidad institucional que implicaría que los argentinos cobren los salarios y las jubilaciones a través de billeteras digitales.

“Hoy, la seguridad está plenamente garantizada. Lo que está en discusión son los privilegios que la banca tradicional quiere mantener y la libertad de elección de millones de personas en la Argentina”, expresaron desde la Cámara Argentina Fintech, entidad que reúne a compañías como Mercado Libre, Ualá y Prex.

El conflicto se reavivó tras un duro comunicado de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados Argentinos (ABAPPRA), en el que rechazaron la posibilidad de que los haberes se acrediten directamente en cuentas virtuales, tal como se propone en la reforma laboral que se tratará en el Congreso. El principal fundamento que dieron es el de seguridad, al afirmar que solo las entidades financieras reguladas por normas locales e internacionales pueden garantizar la integridad de los fondos.

La respuesta del sector fintech no se hizo esperar. Negaron que las billeteras digitales sean “inseguras” o una “banca paralela”, al asegurar que las cuentas digitales están reguladas, supervisadas y auditadas por el Banco Central. Además, aclararon que el 100% del dinero de los usuarios está en cuentas bancarias, a la vista y separadas del patrimonio de las empresas, mientras que cumplen normas “estrictas” de seguridad, prevención de fraude, lavado de dinero y reportes obligatorios.

“Nunca hubo un caso en el que un PSP [Proveedor de Servicios de Pago] regulado no devolviera fondos a sus usuarios. En términos de seguridad, recibir el sueldo en una billetera o en un banco es exactamente igual, porque en ambos casos el dinero está en un banco. La diferencia es que la billetera no puede prestar la plata de sus usuarios, es decir, no pueden hacer ‘intermediación financiera’. Los bancos sí lo hacen, prestan fondos de la gente y corren riesgos con dinero de los depositantes“, aseveraron.

En segundo lugar, desde la Cámara Argentina Fintech sostuvieron que son los argentinos los que “ya eligieron cómo manejar su dinero”. En números, indicaron que hay más de 40 millones de cuentas de billeteras virtuales con saldo, la mayoría de ellas generando rendimientos diarios “versus dejar el dinero en cuenta sueldo al 0%”.

“Millones de personas reciben su sueldo y lo transfieren inmediatamente a su billetera para obtener rendimientos. Si millones de argentinos ya eligen usar una billetera apenas cobran, ¿por qué impedirles elegir desde el inicio?“, agregaron.

Respecto al crédito, las billeteras digitales refutaron la tesis bancaria de que su participación restaría financiamiento a la economía. Sostuvieron que, por el contrario, han impulsado una “inclusión financiera real”, permitiendo que más de seis millones de personas “accedan a un préstamo formal por primera vez”. “El crédito digital existe, funciona y crece, pero se da con capital propio, no con fondos de los usuarios”, aclararon, diferenciándose del modelo de intermediación financiera tradicional.

Mientras que el Gobierno busca tener el consenso necesario para aprobar la reforma laboral, los bancos aseguraron ayer que el pago de salarios y jubilaciones por fuera del sistema bancario aumentará el volumen de captación de ahorro periférico o ajeno al sistema formal y regulado. En este punto, desde el sector fintech remarcaron que no existe la “banca en las sombras” porque “todo está en el sistema financiero formal”, debido a que las billeteras no prestan dinero de sus usuarios, no captan plazos fijos y no “toman riesgos”.

“Los bancos dicen que ‘compiten’, pero fue la llegada de las fintech la que los obligó a mejorar: apps, horarios, transferencias, seguridad y atención. La competencia hace mejores servicios. La libertad los hace todavía mejores", agregaron.

Por último, en respuesta a cada uno de los cinco puntos que se criticaron desde el sector bancario, la Cámara Argentina Fintech sumó uno más: “Lo que está en juego es la libertad”. Para los jugadores del sector, de aprobarse la medida en el Congreso, los trabajadores y jubilados deberían poder elegir dónde cobrar su dinero de acuerdo a sus preferencias.

“La verdadera libertad es elegir. Restringir esa elección no protege a nadie: solo preserva un privilegio para unos pocos que existe desde hace más de 30 años. Defender la libertad no debilita el sistema financiero: lo fortalece, lo moderniza y lo hace más justo", cerraron.