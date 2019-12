Basavilbaso: "No tuvimos reuniones de transición en la Anses y eso lo lamento"

Emilio Basavilbaso, director de la Anses, dijo: "Dejo una Anses mejor de la que estaba y espero que puedan continuarlo"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de diciembre de 2019 • 12:58

El director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, dijo que deja la repartición pública mejor de lo que estaba y que espera que sus sucesores puedan continuar con su tarea, si bien afirmó que no tuvo reuniones de transición con su sucesor Alejandro Vanoli ni con Luana Volnovich, que irá al PAMI.

En una entrevista con el secretario general de Redacción de LA NACION, José Del Rio, en el programa "Comunidad de Negocios", que se emite por LN+ todos los domingos, Basavilbaso habló de los hitos más importantes de su gestión, entre los cuales mencionó la resolución de los juicios de los jubilados con una litigiosidad que bajó a la mitad. Según el funcionario, se pagaron 53.000 sentencias definitivas y los jubilados que aceptaron la reparación histórica (más de un millón de jubilados) cobran $7500 más por mes en promedio. "La mayor cantidad de juicios que tenía el Estado argentino era con los jubilados. Se hablaba de la deuda con los fondos buitres pero no se hablaba de la deuda interna con los jubilados", contó.

Por otro lado, también mencionó la estabilización de la caja de la Anses y la solución a muchos problemas que había con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) porque, según él, "antes había directores que bajaban línea en las empresas y decían cuál era el rumbo que tenían que tomar".

Consultado acerca de si la injerencia en las empresas podía volver con el nuevo gobierno, dijo que espera que le vaya bien. "Ojalá que hagan las cosas bien, que sigan el camino que nosotros tomamos. Yo dejo una Anses mejor de lo que estaba y espero que ellos puedan continuarlo", afirmó, y dijo que hoy una jubilación tarda en salir tres meses cuando antes podía tomar más de seis.

. 08:46

Video

En tanto, contó que no tuvo reuniones de transición con Vanoli ni con Volnovich. "No tuvimos reuniones de transición y la verdad es que eso lo lamento, porque en un organismo tan grande como Anses hay que saber cómo es la botonera, cómo tenés que pagar las jubilaciones, cuáles son las cosas que falta mejorar, cuáles son las cosas que hay que cuidar, pero respeto la decisión de los nuevos funcionarios. Yo ya estoy listo, es mas preparé un reporte y me gustaría colaborar porque en definitiva estas son políticas de Estado", consideró.

Por último, dijo que no le preocupa el frente judicial, ya que ya tuvo dos causas penales en su contra y fue sobreseído, y anticipó que se mantendrá en política aunque seguramente en lo inmediato vuelva a desempeñarse en el ámbito privado.

"Ya llevo 12 años como funcionario público y esto es algo que llegó para quedarse. Por otro lado, también hay que llenar la olla, porque tengo cuatro hijas, así que me imagino por un tiempo volviendo al sector privado, pero involucrado con la política social, que es lo que más me gustó en estos años", concluyó.