Billeteras digitales: la CNV introdujo cambios en una de las inversiones más usadas por los argentinos

A partir de este viernes, habrá cambios en los Fondos Comunes de Inversión de liquidez inmediata, también conocidos como money market. Con el objetivo de darle mayor flexibilidad a los administradores de los fondos, una de las herramientas más usadas por los argentinos, la Comisión Nacional de Valores (CNV) elevó el porcentaje para que inviertan en plazo fijo.

Los FCI money market ganaron popularidad con la llegada de las billeteras digitales, por ofrecer rendimientos diarios y la opción de retirar el dinero en cualquier momento del día. Estos fondos están compuestos por plazos fijos tradicionales, plazos fijos precancelables, cuentas remuneradas y cauciones.

A través de la Resolución General N° 1096, publicada el martes en el Boletín Oficial, el organismo regulador dispuso la ampliación de los márgenes de cartera que estos instrumentos pueden destinar a los depósitos bancarios. Hasta el momento, los gestores de fondos tenían un límite más estricto para asignar el patrimonio a cada modalidad de depósito, del 35% de la cartera. Con esta nueva resolución, ese tope máximo de inversión individual se eleva al 50% tanto para los plazos fijos tradicionales como para los precancelables.

En la práctica, esto significa que un gerente de fondos podrá concentrar hasta la mitad de la cartera en una sola de estas modalidades si lo considera conveniente por rendimiento o liquidez. Sin embargo, desde la CNV aclararon que la suma total de tenencias en plazos fijos (es decir, al sumar los precancelables y los tradicionales de forma conjunta) no podrá superar el 70% del patrimonio del fondo.

Los fondos money market ganaron relevancia con la llegada de las billeteras digitales Kikinunchi - Shutterstock

“Esto puede generar que parte de los fondos que se volcaban a caución ahora vayan a un plazo fijo precancelable, que paga más tasa. Por lo tanto, puede que veamos la tasa Tamar bajar un poco por una mayor demanda y la caución un poco más elevada, como se comenzó a observar este martes (por menos demanda). Como siempre que sube la caución, el resto de las tasas ajustan en consecuencia y hoy la tasa fija marcó bajas en torno al 0,5%“, explicó Nicolás Cappella, analista de Invertir en Bolsa (IEB).

Desde la CNV aclararon que las disposiciones sobre la constitución obligatoria de márgenes mínimos de liquidez, así como el límite máximo de inversión en otros activos valuados a devengamiento (distintos tipos de plazo fijo no precancelables) se mantendrán sin modificaciones.

“La presente medida se dispone como consecuencia del monitoreo permanente llevado a cabo en forma coordinada con el Banco Central de la República Argentina y tiene como finalidad dotar a las Sociedades Gerentes de herramientas regulatorias que promuevan una gestión más eficiente de la liquidez de estos FCI y de mayor flexibilidad en la asignación de las inversiones“, explicó el comunicado oficial de la entidad que lidera Roberto Silva.

A comienzos de diciembre, la CNV estableció un tope máximo del 20% para las inversiones en cauciones bursátiles, uno de los instrumentos más usados en aquel entonces por los fondos money market. La medida buscó normalizar al mercado, luego de que las cauciones llegaran a tener tasas de hasta tres dígitos en la previa electoral, pero también significó un golpe para el rendimiento de las billeteras digitales.

La medida de la CNV busca darle mayor flexibilidad a los administradores de los fondos CNV

En aquel entonces, los fondos money market tuvieron que migrar de las cauciones hacia otras inversiones, como plazos fijos y cuentas remuneradas. Ahora, con esta nueva modificación, los administradores tendrán la libertad de destinar un mayor porcentaje de la cartera a plazos fijos si ve una oportunidad de mercado.

Actualmente, Mercado Pago muestra una tasa de interés del 19,8% interanual, aunque ese número refleja el rendimiento de los últimos 30 días y no lo que recibirá el cliente a futuro. Prex tiene una tasa del 22,5% interanual. Mientras que Personal Pay muestra una tasa del 17,9%.