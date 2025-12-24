Qué son los mercados de predicción que ganan terreno en la Argentina

¿La Argentina dolarizará su economía en 2026? ¿Dejará Claudio Tapia la presidencia de la AFA? ¿A cuánto cerrará el dólar este año? Esas preguntas que hacen las consultoras y que se convierten en tema de debate en las mesas argentinas, también son algunas de las apuestas que circulan en el mercado de predicciones y que mueven cientos de miles de dólares. Aunque a nivel local todavía se trata de un nicho, es una tendencia que es furor en otras latitudes y que generó roces con los organismos regulatorios.

Creada en 2020, en plena pandemia de coronavirus, la plataforma Polymarket nació con la lógica de convertir eventos futuros de deportes, política y economía en contratos operables. Su funcionamiento emula a un mercado financiero tradicional: cada tema de debate divide los resultados en “Sí” o “No”, y cada una de estas opciones tiene un precio que fluctúa entre US$0 y US$1. Cada resultado opera en función de la oferta y la demanda, lo que busca ser un “termómetro” de la opinión pública.

“En los mercados de predicción, los precios representan la probabilidad actual de que ocurra un evento. Por ejemplo, en un mercado que predice si un candidato ganará las elecciones, si las predicciones del ‘Sí’ se negocian a 60 centavos, eso indica una probabilidad del 60% de victoria según el mercado. Estas probabilidades se determinan según el precio al que otros usuarios están dispuestos a comprar y vender esas predicciones en ese momento“, explicó Francisco Ferrer, cofundador y COO de Berry, una aplicación que opera en la Argentina y permite invertir tanto en la Bolsa de Nueva York como en el mercado de proyecciones.

Un ejemplo práctico, que aparece actualmente en la plataforma Berry. Si un usuario cree que el dólar puede terminar el año entre los $1450 y $1475, puede comprar esta posición por 47,5 centavos de dólar. Si luego el dato se confirma, cada posición pasa a valer US$1, un rendimiento de 52,5 centavos de dólar sobre el capital. En cambio, si no ocurre, se pierde el dinero.

Algunos eventos sobre la Argentina en la plataforma Polymarket

“La principal diferencia entre Polymarket y las apuestas tradicionales es que este sitio de apuestas de ‘predicciones’ está basado en un protocolo descentralizado y montado en blockchain, en vez de apostar contra una empresa en particular. Además, tiene menores controles sobre el cliente que en una casa de apuestas. Sumado a que el dinero ingresa por criptomonedas estables, como el USDC, con menor trazabilidad de fondos que en un sitio de apuestas tradicional. El mundo de Polymarket no tiene dicha mezcla: es puntualmente un sitio de apuestas. No es un sitio donde se hagan inversiones", explicó el economista Ariel Setton, especializado en medios de pago.

Sin embargo, la línea entre las apuestas de predicciones y el mercado financiero tradicional se fue desdibujando. El gran sacudón llegó cuando Intercontinental Exchange (ICE), la casa matriz de la Bolsa de Nueva York (NYSE), anunció una inversión estratégica de hasta US$2000 millones en la plataforma Polymarket, otorgándole una valuación de mercado cercana a los US$8000 millones.

“Esto muestra que, a pesar de no ser similares en lo que respecta a la base, sí se espera una mayor integración entre las inversiones tradicionales y las apuestas. El perfecto ejemplo de esto son las criptomonedas: para una buena parte de los ‘inversores’ son inversiones, pero en efecto es una pura apuesta a que su valor suba en el tiempo”, agregó Setton.

Berry fue creada en 2024 por un grupo de emprendedores argentinos y facilitó que se pueda operar localmente a través de Polymarket, pero también permite la compra de acciones que cotizan en Wall Street. Mientras que la plataforma de criptomonedas Lemon sumó recientemente a Berry a su ecosistema de mini-apps, una sección que funciona como una suerte de App Store para descargar aplicaciones nuevas.

El mercado de proyecciones provocó la regulación de algunos países del mundo por considerarlo apuestas ilegales Shutterstock

“Es una confusión común al principio, pero la diferencia con las apuestas es enorme. En los mercados de predicciones, el valor de cada posición fluctúa por oferta y demanda entre usuarios, generando señales de información pública, útiles para la toma de decisiones. De hecho, una investigación del científico de datos Alex McCullough muestra que los mercados de predicción tienen una precisión de alrededor del 90% al predecir resultados con un mes de antelación, y hasta un 94% de precisión solo unas horas antes de que ocurra el evento", consideró Ferrer.

Para el cofundador de Berry, otra de las diferencias fundamentales con las apuestas que se hacen en los casinos es que es un mercado líquido, lo que permite entrar y salir para gestionar las posiciones, al compás de las noticias que se conocen y que influyen sobre el evento. “Muchos usuarios no buscan solo un retorno, sino cobertura ante eventos económicos reales, operando tal como se hace en el mercado de capitales”, consideró Ferrer.

A nivel internacional, es un tema que generó mucho debate y polémica. En países como Francia, Bélgica o Australia —por nombrar solo algunos— la plataforma Polymarket fue restringida por ser considerada un sitio de apuestas ilegales no reguladas. En la Argentina, según pudo confirmar LA NACION, como las operaciones no entran en la definición de valores negociables no están reguladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). “Pero es desafortunado que se mezclen las inversiones con las apuestas”, dijo una fuente al tanto de las regulaciones locales.

“Es difuso porque es ‘novedoso’ esto de las inversiones y las apuestas, aunque lamentablemente es una tendencia que uno ve cada vez más, a medida que se derribaron las barreras de acceso a los servicios financieros digitales. Lo interesante es que Polymarket lo usa como una herramienta para predecir eventos, su filosofía es que el mercado te da una herramienta de información más grande de lo que pueden decir los medios de comunicación o los analistas. Pero ahora todo es financiable, todo es tradeable y monetizable, un poco espeluznante desde mi perspectiva, principalmente porque hay algunos laterales importantes, como los segmentos que pueden acceder", opinó Ignacio Carballo, economista, director del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA y director de Alternative Finance en Americas Market Intelligence.

"Es un poco espeluznante desde mi perspectiva, principalmente porque hay algunos laterales importantes, como los segmentos que pueden acceder", opinó Ignacio Carballo, economista, director del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA Shutterstock

Al ver este “termómetro” de la opinión pública, hoy el 93% de los usuarios cree que la Argentina terminará el año con una inflación interanual de entre el 30% y el 32,9%. Este valor está en el rango del 30,4% previsto en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central. El 87% no cree que Tapia deje la presidencia de la AFA antes del 19 de julio de 2026, día en que finaliza el Mundial. El 90% apostó que la economía no se dolarizará antes del 30 de junio del año que viene.

“Estos mercados funcionan con una lógica simple: ‘convertí tu opinión en inversión’. La Argentina todavía es un mercado incipiente, pero la tendencia es clarísima. En Estados Unidos ya es mainstream: Polymarket y Kalshi crecieron fuerte y cerraron alianzas con medios grandes que toman los mercados de predicción como una fuente crucial de información. Los incentivos están bien alineados y eso acelera la adopción, tanto para la gente como para los medios de comunicación, los mercados de predicción en la Argentina están empezando a ser tema central de conversación al hablar de eventos de interés general", cerró Ferrer.