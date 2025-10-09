Billeteras virtuales: una tributarista explicó cuáles son los cobros excluidos de la retención de Ingresos Brutos

En sintonía con una medida que ya rige en 20 jurisdicciones del país, el gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió aplicar el impuesto a los Ingresos Brutos sobre las operaciones realizadas a través de billeteras virtuales a partir del 1° de octubre. La tributarista Elizabeth Piacentini explicó los alcances de la decisión en diálogo con LN+.

“Si sos comerciante o profesional, si tenés un hotel o una gastronomía y tenés que pagar Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires, de todo lo que te ingrese, te van a empezar a aplicar una retención en tiempo real”, comenzó diciendo. Y remarcó: “O sea, te va a entrar menos dinero”.

Al respecto, la especialista graficó: “Si hasta ahora estabas cobrando un precio, desde octubre, cuando te entre el dinero, la billetera te va a cobrar, te va a retener”. En ese sentido, precisó que el porcentaje de retención puede llegar hasta el 5%, según los ingresos y el rubro.

Billeteras virtuales: claves para entender la retencion de ingresos brutos

Consultada acerca de si la definición solo alcanza las personas que están inscriptas en Ingresos Brutos, Piacentini indicó que este punto es muy importante. “En principio, es para los que pagan Ingresos Brutos y están inscritos en Provincia de Buenos Aires de manera directa, es decir, que tienen allí su comercio, o bien están en otros lados del país, pero aportan”.

“Pero, aquí viene el tema que hay que estar muy alerta: si, por algún motivo, yo no pagué Ingresos Brutos o me demoré con alguna declaración jurada, como castigo me van a poner en el padrón de retenciones”, subrayó la experta. Por lo tanto, recomendó que los usuarios revisen los montos que les ingresan en las billeteras virtuales.

La medida del gobierno bonaerense se oficializó el miércoles 3 de septiembre a través de la Resolución 25/2025 de la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA), que está a cargo de Cristian Girard.

billetera virtual adolescentes Pilar Camacho�

Cuáles son los cobros excluidos de la retención

Otra de las consultas planteadas fue si cualquier dinero que entra en esa billetera virtual, más allá de que no sea una venta, puede ser alcanzado por ese impuesto. Al respecto, Piacentini respondió de forma positiva.

Y ejemplificó: “Si vos sos mamá y querés juntar la plata para el regalo de la maestra de fin de año, y vos sos contribuyente de Ingresos Brutos, por eso que te entra, te van a retener Ingresos Brutos porque lo van a tomar como que es una venta. No si te entra una jubilación o un sueldo porque eso tiene otro código para entrar”, diferenció.

Sobre el final de la entrevista, le consultaron: “Si tu hijo está inscripto en Ingresos Brutos y le querés depositar $60.000 para que se compre una remera, ¿esa plata también impacta?”.

La especialista explicó que la resolución dice que no correspondería retener Ingresos en ese caso. “Pero el sistema no está preparado para detectar que la transferencia está siendo realizada de un padre a un hijo“, concluyó Piacentini.