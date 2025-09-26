Bloomberg critica la ayuda de US$20.000 millones que el gobierno de Trump negocia con Milei

El reconocido medio financiero Bloomberg publicó este viernes un artículo con críticas hacia la negociación de un swap de US$20.000 millones de Estados Unidos a la Argentina, luego del contundente apoyo político hacia el presidente Javier Milei de su par republicano, Donald Trump. En este contexto, luego del anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre el inicio de las conversaciones con la administración libertaria para una ayuda financiera, el medio hizo un análisis y puso en duda la “capacidad de pago” del país.

“El salvavidas de US$20.000 millones del gobierno de Trump para la Argentina se apoya en un fondo del Tesoro que se ha utilizado con éxito para rescatar a aliados en problemas en el pasado, pero aún podría conllevar riesgos para los contribuyentes estadounidenses”, advirtió en primer lugar Bloomberg.

Tras ello, el artículo firmado por Daniel Flatley y Enda Curran indicó que el objetivo de Estados Unidos “es claro”: “ayudar” a Milei a “capear la crisis del mercado y ganar las elecciones intermedias” del 26 de octubre. El medio justificó esto al mencionar que “Trump ve a Milei como un aliado político” y que ve los “esfuerzos” del libertario para terminar con el déficit como “la mejor apuesta de la Argentina para salir de un ciclo de crisis”.

Respecto a la información que hay sobre la posible ayuda financiera, Bloomberg sumó: “En cuanto a los detalles, hasta el momento se ha revelado poco. Los comentarios de Bessent sugieren que el Tesoro está considerando un intercambio de tenencias en dólares de su línea del Fondo de Estabilización Cambiaria por activos argentinos denominados en pesos, según expertos y exfuncionarios. Eso sería diferente de las líneas de swap que la Reserva Federal tiene con otros bancos centrales de economías desarrolladas, y más reminiscente de las herramientas utilizadas para rescatar a México hace tres décadas”.

Además marcó que tan sólo la sugerencia de un rescate financiero “tuvo un efecto estabilizador en los mercados”. “Si los aliados de Milei superan las expectativas en las próximas elecciones, tal intervención podría considerarse innecesaria”, deslizó.

Noticia en desarrollo