El presidente Alberto Fernández se reunió el viernes con Martín Guzmán y Fernanda Raverta; después de la reunión hubo un comunicado sobre los ingresos jubilatorios

Con tres resoluciones publicadas en una edición del Boletín Oficial de hoy, domingo, y a tan solo un día del inicio del calendario de pagos, el Gobierno oficializó el porcentaje del reajuste por movilidad de las jubilaciones, pensiones, la AUH y los cobros por hijo que reciben asalariados y monotributistas.

La resolución 48 de la Anses dispone que el porcentaje de incremento que se aplica a esos ingresos es de 8,07%, según el resultado que arrojó la fórmula de movilidad previsional aprobada por ley a fines de 2020.

Otra resolución, que lleva el número 51, establece los montos de los cobros por hijo de la AUH y del sistema de asignaciones, que serán de $4017 (AUH, asalariados con ingresos familiares que no superen los $62.259 y monotributistas de las categorías A, B, C y D); $2709 (ingresos familiares que de entre $62.259 y $91.310 y categorías E y F del monotributo); $1637 (asalariados con ingresos de $91.310 a $105.421 y categoría G), y $842 (si los ingresos familiares, en caso de asalariados, no superan los $210.278 y para quienes estén en la categoría H del sistema impositivo simplificado).

La asignación por hijo con discapacidad, que se cobra sin aplicación de topes de ingresos, pasa a $5843. Y a ayuda anual escolar será de $3367.

Una tercera resolución del organismo de la seguridad social, la 52, fija los nuevos montos de una serie de prestaciones. Así, se confirma que desde marzo el haber mínimo será de $20.571,44 y el máximo, de $138.426,37. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $16.457,15 y la Prestación Básica Universal (PBU), la parte del haber que es una suma fija, a $9410,50.

En el caso de los asalariados, en tanto, la remuneración máxima mensual para calcular los aportes a la seguridad social será entre marzo y mayo de $225.171,69.

El viernes por la noche, con un comunicado de la Anses, se había confirmado el porcentaje de recomposición de 8,07% para el primer mes en el que se aplica la nueva fórmula de movilidad, basada en la evolución de la recaudación de impuestos que derivan su recaudación a pagos de la seguridad social y de los salarios. Y se anunció el pago de dos bonos de $1500 en abril y mayo para quienes tienen haber de hasta $30.856, pero esa medida aún no fue oficializada.

Ese mismo día se había publicado en el Boletín Oficial la resolución 49 de la Anses, con el calendario de pagos para los meses de marzo, abril y mayo. De esos cuadros podía concluirse que el aumento sería finalmente de 8,07%, aunque eso recién se oficializó hoy.

