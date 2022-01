Buenos Aires y San Luis, las ganadoras en el reparto de fondos nacionales por fuera de la coparticipación

CÓRDOBA.- La provincia de Buenos Aires, con una participación del 39,5% en el total (5,4 puntos porcentuales menos que en 2020), fue nuevamente la ganadora en el reparto de fondos discrecionales de la Nación el año pasado. Es decir, de los recursos que van por fuera de la coparticipación. Recibió $239.239 millones en 2021, lo que implicó una caída real del 11% respecto al año previo. En el otro extremo quedó Tierra del Fuego, con el 0,6% del global (0,2 puntos porcentuales menos que en 2020).

En total, entre transferencias discrecionales corrientes y de capital, la Nación distribuyó el año pasado $606.177 millones entre todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires (CABA), cifra que representa un alza real interanual del 1,2%. Los datos corresponden a un informe de la consultora Politikon Chaco sobre números oficiales.

Sin contar CABA, que registró un alza real de fondos recibidos del 142,4% respecto al 2020 porque se incluyen allí los recursos para Seguridad por el recorte de la coparticipación, la mejora más importante la tuvo San Luis con un incremento del 106,5% en términos reales. En cambio, la caída más fuerte fue para el distrito del jefe de Gabinete, Juan Manzur; Tucumán perdió 43,6% respecto a los giros de 2020.

Más allá de los extremos, los mayores aumentos reales en los giros se registraron -siempre en comparación con 2021- en las transferencias a Neuquén (41,7%), La Pampa (36,1%), Chubut (31,3%), Catamarca (25,4%) y Formosa (23,4%). Todo el resto de las jurisdicciones que tuvieron alzas fueron debajo del 20% interanual.

Directamente tuvieron caídas reales, además de Tucumán, Jujuy (31,5%); Entre Ríos (19,5%), Corrientes (18,1%); Tierra del Fuego, 16,7%; Misiones y Santa Fe, ambas con reducciones del 16,3%; Santiago del Estero (11,6%); Buenos Aires (11%); San Juan (8,4%); Mendoza (6,4%) y Río Negro, 3,7%. Es decir, la mitad de las jurisdicciones recibieron menos recursos en términos reales que en el 2020.

Una vez más la brecha en la participación en la torta completa entre Buenos Aires y el resto es enorme. Mientras la administración de Axel Kicillof casi alcanzó el 40%, todo el resto -salvo CABA con 11% y Córdoba con 6,8%- estuvieron debajo del cinco por ciento.

En 2020, más impactado por la pandemia de coronavirus que el año pasado, el ranking de las más favorecidas también fue liderado por Buenos Aires y San Luis; la diferencia está en Tucumán que entonces se subió al podio y ahora quedó muy atrás. Otra distinción es que en 2020, salvo CABA ninguna jurisdicción perdió recursos en términos reales.

De cara al año que recién comienza y que está signado por no tener un presupuesto, sino una reconducción de partidas por decreto del anterior, Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, señala que al no ser 2022 año electoral y al no tener -por ahora- nueva emergencia por coronavirus, los giros no automáticos no deberían crecer de manera considerable.

“Ahora bien, dada la problemática del presupuesto, lo más probable es que los gobernadores presionan por esa vía para recursos extra coparticipación, vinculado sobre todo a ejecución de obras pero también a convenios de asistencia financiera para cubrir baches de caja -agrega el economista-, pero habrá seguramente una fuerte segmentación política para distribuir fondos, y ahí pueden salir ganando los cercanos al oficialismo”.