Roberto Cachanosky se refirió con dureza contra el Gobierno, que conduce el presidente Alberto Fernández, por el manejo de la pandemia y lo acusó de realizar una "masacre sanitaria y económica".

En una entrevista con LA NACION+, el economista dio sus definiciones sobre el panorama de la economía luego de que el Foro Económico Mundial de Davos publicó un informe que ubica a la Argentina entre uno de los países que menos invirtió de su Producto Bruto Interno (PBI) en enfrentar el el Covid, y que peores resultados obtuvo para solucionar el problema sanitario.

"La Argentina no quedó bien parada, pero la solución no es más gasto público asignado al sector público en la pandemia como sugiere el informe de Davos. Eso lo pueden hacer países que tienen una moneda fuerte y pueden emitir, como los Estados Unidos y los que pertenecen a la Unión Europea (UE)", dijo Cachanosky. Según sus afirmaciones el país no tiene la capacidad para destinar un paquete de ayuda con las mismas dimensiones que hizo la UE, al invertir 750.000 millones de euros para enfrentar los efectos del Covid.

Para el economista el problema es que la Argentina "no tiene moneda" y no hay forma de financiar el gasto público. "Tuvimos un déficit fiscal muy grande que significó el impacto inflacionario que estamos viviendo ahora. Hicieron una masacre sanitaria y económica por la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron", destacó.

De acuerdo a sus declaraciones hay dos datos esenciales que reflejan el mal manejo de la pandemia por parte del Gobierno. "Primero la cuarentena tan extensa que tuvimos y que nos ubica entre los primeros 30 países con más muertos por millón de habitantes. Con tanta cuarentena tuvimos resultados catastróficos", dijo.

Lo segundo es la responsabilidad que le adjudica al Gobierno de financiar el déficit fiscal con emisión monetaria que generó mayor inflación. "La emisión fue tan grande que hoy se está sintiendo el impacto inflacionario. El Gobierno mira para el costado y busca los responsables en otro lado, pero de cada peso que se financió de impuestos del gasto público, 50 centavos fueron con emisión monetaria", afirmó.

El economista destacó que la diferencia con otros países que pueden financiarse con emisión es que la Argentina tiene una historia de "destrucción monetaria". Según sus afirmaciones el gasto público aumentó muchas veces para financiar el populismo. "Con esa destrucción, no se puede hacer política monetaria pasiva y lo único que queda es aumentar impuestos. ¿Hay más personas y empresas que puedan pagar impuestos? No, pueden seguir inventando nuevos tributos pero no creo que recauden más".

El economista identificó la financiación externa e interna como problemas que el país no puede superar: "No podemos colocar deuda externa porque nadie nos presta en el mundo. Tampoco deuda interna porque no hay mercado financiero interno porque confiscaron tantos capitales en argentina para financiar el populismo que los argentinos fugaron los capitales en el exterior para que no se lo robe el Estado. Nos quedamos sin financiamiento", dijo.

Sobre las expectativas ante la participación del presidente Alberto Fernández, que hablará este jueves en el foro refirió: "El Gobierno siempre tiene un relato preparado. No sé qué puede argumentar. Recordemos que antes de ser presidente decía que con la baja de la tasa de las Leliq se iban a financiar los medicamentos de los jubilados. Hoy, la cantidad de Leliqs que hay en el mercado es un 170% más de lo que había antes".

