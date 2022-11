Cae 20% el uso de tarjetas de crédito para compras en dólares

escuchar

El dólar Qatar, que encareció en un 25% los gastos en dólares en el exterior por encima de los US$300, habría tenido efecto, según un informe que revela que, en octubre, hubo una disminución de casi el 20% en las operaciones con tarjetas de crédito en moneda extranjera.

¨Las limitaciones al uso de la tarjeta para compras en cuotas y los mayores impuestos sobre el tipo de cambio a utilizar actuaron como un poderoso freno al uso del plástico en el exterior, y los valores de la cartera se encuentran muy por debajo de los saldos que alcanzaban antes de la pandemia¨, dijo Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, empresa a cargo del informe.

El informe de First Capital muestra que el uso de las tarjetas de crédito en dólares registró en octubre una suba interanual del 69,3%, aunque con un comportamiento mensual irregular. Respecto del mes anterior, en octubre hubo una disminución del 19,9%.

Según destacó el Ministerio de Economía, desde que el dólar Qatar entró en vigencia, el pasado 13 de octubre, la salida de dólares por turismo habría caído un 40%. El último informe del Banco Central destaca que el déficit por ese concepto ascendía a los US$726 millones mensuales.

Cabe recordar, sin embargo, que la medida aún no está plenamente operativa, ya que los bancos no pueden detectar si un cliente divide gastos entre distintas tarjetas para no llegar a los US$300 y evitar que se le aplique la percepción del 25% a cuenta del impuesto a los bienes personales, como lo establece aquella medida.

En cuanto a las operaciones con tarjetas de crédito en pesos, cerraron octubre con un monto total de $1.879.365 millones, lo cual significa un aumento del 4,6%, o $82.238 millones más con respecto al cierre del mes anterior, por debajo de la inflación esperada para octubre.

El crecimiento interanual llegó al 66,6%, y tampoco alcanzó los niveles de la inflación del período, lo que arroja en consecuencia una baja de la cartera de consumo en términos reales.

Más préstamos

Según el informe de First Capital Group, al último día de octubre el total de préstamos en pesos al sector privado alcanzó un nivel de $6.359.387 millones, lo que representa una suba interanual de $2.657.689 millones, equivalente a un aumento del 71,8%, por debajo de la inflación del período. Durante octubre, el crecimiento respecto de septiembre fue de $298.150 millones, o un 4,9%, es decir, que se completó otro mes durante el cual se dio una baja en términos reales, pues el incremento del índice de inflación esperado supera ese guarismo.

En cuanto a la línea de préstamos personales, creció un 3,7% mensual, encadenando su 27º suba consecutiva. El total acumulado ascendió a $990.177 millones, con un crecimiento interanual del 60,8%, contra los $615.606 millones al cierre del mismo mes del año anterior. “A pesar del mencionado raid de 27 meses de crecimiento nominal ininterrumpido, la cartera en términos reales se sigue contrayendo, y cada mes que pasa los porcentuales de crecimiento nominal parecen estar más lejos del crecimiento de los índices de precios al consumidor del mes. Deberemos esperar hasta que se actualicen los valores de los salarios y observemos una baja de las tasas de interés activas para apreciar una recuperación de los saldos en términos reales”, explicó Barbero.

Las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por UVA/inflación, crecieron un 1% durante octubre con respecto al stock de $363.183 millones del mes anterior, acumulando un saldo total al cierre de $366.661 millones y una suba interanual del 39% en términos nominales. “Como mencionáramos en informes anteriores, esta línea no es significativa y está perdiendo importancia relativa en el mercado, siendo principalmente impulsada por los bancos nacional, provinciales y municipal”, agregó Barbero.

Las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por UVA/inflación, crecieron un 1% en octubre y acumulan un saldo total de $366.661 millones. La variación estuvo muy por debajo de la inflación.

La línea de créditos prendarios (se usan para la compra automóviles, por ejemplo) presentó un saldo a fines de octubre de 2022 de $429.608 millones, creciendo 110,4% versus la cartera a fines del mismo mes de 2021, que acumulaba $204.160 millones, con lo que supera ampliamente la inflación interanual, ocupa el primer lugar en crecimiento entre las líneas de préstamos y es la única que puede mostrar un crecimiento en términos reales. “La variación con respecto al saldo del mes anterior marcó una suba del 2,6%, acumulando dos años de alzas mensuales consecutivas. No obstante, debemos marcar que durante el último trimestre las variaciones mensuales han sido menores a la inflación de cada mes, por ende vemos que el impulso de crecimiento real de este segmento corre peligro de asimilarse al resto de las carteras crediticias”, aseguró el socio de First Capital Group.

En relación a los préstamos comerciales, esta línea aumentó su saldo un 7,4% respecto del que se observó el mes pasado, y su stock de cartera se ubicó en $2.279.920 millones. Frente al mismo mes del año anterior, el alza es de 84,3%, prácticamente en los mismos valores que la inflación esperada del período. “La notoria reactivación del crédito comercial que se produjo en este mes podría estar motivada por una mayor demanda, como así también influenciada por el alza de las tasas activas de interés y la imposibilidad de pagar el total de los mismos, procediendo a su capitalización”, continuó Barbero.

Por último, el monto total de los préstamos en dólares presentó una variación negativa del 1,9% respecto del mes pasado, manteniendo la tendencia bajista mostrada desde junio de 2021 con las excepciones de febrero, mayo y junio de 2022. En cuanto a la variación interanual, presentó una disminución del 23,2%. El stock de préstamos en dólares es de US$3604 millones. El 64,2% del total de la deuda en moneda extranjera corresponde a la línea de créditos comerciales, los cuáles cayeron 29,5% en el año y disminuyeron un 1,8% con respecto al mes anterior.

