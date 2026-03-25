Caen las tasas de plazos fijos y vuelven a quedar por debajo de la inflación

Las tasas de interés en pesos bajaron la última semana y volvieron a quedar por detrás de la inflación. En un contexto de mayor liquidez en pesos, uno de los instrumentos más sensibles a este tipo de movimientos son los plazos fijos a 30 días, que en esta ocasión sufrieron una reducción de entre uno y cuatro puntos porcentuales en su rendimiento.

Este fue el caso del Banco Nación, entidad que marca el termómetro para el resto del mercado. Mientras que el viernes 13 de marzo ofrecía una tasa del 24,5% para las colocaciones a plazo, una semana más tarde se había reducido a 23% de tasa nominal anual (TNA).

Más evidente fue en el Banco Macro, donde el rendimiento de los plazos fijos descendió del 26% anual al 24%, una diferencia de dos puntos porcentuales. La misma dinámica tuvo el Grupo Financiero Galicia, que redujo la TNA del 23% al 21% anual. Mientras que en Santander se reacomodó un punto porcentual, ya que pasó del 23% al 22% anual.

En algunas entidades financieras más chicas, el movimiento fue mucho mayor. Por ejemplo, Bica le ofrecía a sus clientes una tasa del 31% de rendimiento y actualmente esa cifra es del 28%, una diferencia de tres puntos. En el Banco Mariva, la TNA cedió cuatro puntos, del 29% interanual al 25%.

En tanto, en Bibank bajó del 28% al 24% de tasa nominal anual, de acuerdo con el relevamiento que realiza diariamente el Banco Central (BCRA).

La baja de tasas de interés se da en un contexto de mayor liquidez en pesos [e]MARTIN ZABALA - XinHua

“El reacomodamiento de tasas se explica más por la caída estacional -esperable- en la demanda de dinero. Pero también podrían estar afectadas por el aumento de la mora bancaria y la expectativa de un menor nivel de actividad, con lo cual los bancos pierden incentivos para prestarle al sector privado”, explicaron desde Quantum Finanzas.

Un ejemplo práctico. Si un cliente realiza ahora un plazo fijo por $1.000.000, con una tasa del 23% anual, después de 30 días recibiría en su bolsillo un rendimiento de $18.904. Si ese dinero se reinvierte todos los meses, la tasa efectiva anual asciende a 23,59%.

Sin embargo, no fue el único instrumento financiero afectado por esta baja de tasas. Según señaló Fernando Marull, economista de FMyA, la tasa de las Lecaps cortas recortó al 2%-2,2% mensual, mientras que las largas se ubican entre 2,3% y 2,4%. Lo mismo pasó con los adelantos de las empresas, al 2,4% mensual y las tasas interbancarias al 1,7%. “Por ahora no despertó al dólar, ni la guerra ni las menores tasas de interés, que siguen bajando al 23% anual”, destacó.

Todos estos valores están por debajo de la inflación de los últimos dos meses, que fue del 2,9% mensual tanto en enero como en febrero. Es decir, operan en terreno negativo en términos reales, lo que podría presionar eventualmente al dólar si los ahorristas desarman sus posiciones en pesos y se dolarizan.

Por el momento, la baja de las tasas de interés no afectó al dólar STRINGER - AFP

También perderían contra la inflación de los próximos meses. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), el índice de precios al consumidor se ubicaría en 2,5% en marzo, bajaría al 2,2% en abril y recién en mayo tocaría un 1,9% mensual.

“Desde la salida parcial del cepo en abril de 2025 venimos remarcando el trade off (compensación) que enfrenta el Gobierno con el manejo de la tasa de interés. Una mayor tasa ayudaba a contener las presiones cambiarias, pero frenaba el crédito. Por el contrario, una tasa baja y estable podía ayudar al crédito, pero incrementaba la demanda financiera de dólares al ofrecer bajos rendimientos. Ese trade off parece haberse disipado en las últimas ruedas con un tipo de cambio que no reaccionó al alza frente a la baja de tasas. El secreto de dicha dinámica podría estar tanto en una mayor oferta de divisas como en una menor demanda", señalaron desde la consultora económica Ecolatina.