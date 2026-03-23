Señales de distensión: las acciones argentinas suben 7% y el petróleo retrocede hasta 8%

Las pantallas financieras del mundo se tiñen este lunes de verde ante las señales de distensión de la guerra en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó detener esta mañana los ataques contra la infraestructura energética de Irán durante cinco días, una noticia que impulsa el precio del petróleo a la baja, mientras que las acciones argentinas trepan 7%% en el exterior.

A pesar de ser día no laborable en la Argentina por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el mercado local opera de manera limitada. La reacción completa puede verse entre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (conocidas como ADR): los papeles de BBVA suben 7,3%, mientras que Banco Supervielle avanza un 6,7% y Grupo Financiero Galicia, un 6,1%.

“Estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos, ya que estamos considerando la posibilidad de reducir drásticamente nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio con respecto al régimen terrorista de Irán", dijo esta mañana el presidente de Estados Unidos.

En consecuencia, el precio del Brent se desploma 8,94% y cotiza a US$102,16 el barril. Además, el índice accionario S&P 500, que reúne a las 500 empresas más importantes que cotizan en Wall Street rebota 1,78%; el índice tecnológico Nasdaq avanza 1,97%; y el industrial Dow Jones lo hace un 1,91%.

El posteo de Trump en Truth Social

En cuanto al mercado financiero local, este lunes habrá negociaciones, pero no habrá liquidaciones. Con poco volumen de operaciones, la Bolsa porteña abre la semana con una suba del 2,3% y cotiza en 2.787.133 unidades, equivalentes a US$1913 al ajustar por el dólar contado con liquidación (CCL).

En el panel principal, conformado por las compañías que tienen el mayor volumen de operaciones en el mercado, se destacan las acciones de BBVA (+6,4%), Banco Supervielle (+5,7%), Banco Macro (+5,4%) y Grupo Financiero Galicia (+4,7%).

“La semana es corta y con poca referencia local, pero con el foco puesto afuera. Hoy el mercado abre, aunque sin liquidación por el cierre de bancos, y mañana directamente no habrá actividad por el feriado local. De todas formas, al igual que en las últimas semanas, el driver principal va a seguir siendo el frente internacional. La evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio del crudo van a marcar el tono de la semana, en un escenario donde cualquier novedad puede seguir generando volatilidad", señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Especial Guerra Medio Oriente - 22 De Marzo 2026

El verde también alcanza a los bonos soberanos en dólares que cotizan en el exterior. Los Bonares trepan 1,33% (es el caso del AL30D), mientras que los Globales trepan 1,45% (GD41D). Como consecuencia directa, el riesgo país se hunde 31 unidades y vuelve a los 602 puntos básicos (-4,90%), según las pantallas de Rava Bursátil.

“A pesar del notorio ordenamiento de la macro, el sobrecosto financiero argentino escaló más de 130 puntos básicos desde fines de enero y volvió a superar los 600 puntos básicos. En este nivel, las puertas del mercado internacional siguen cerradas. El conflicto en Medio Oriente explica parte del movimiento. Los spreads emergentes rebotaron desde mínimos y la tasa del bono del Tesoro americano a 10 años subió cerca de 30 puntos en pocas ruedas. En ese contexto, la Argentina, que había perforado los 500 bps hace solo 3 meses, corrigió con mayor magnitud. La beta juega en contra: cuando el mundo ajusta, los activos locales amplifican la tendencia“, explicaron desde GMA Capital.

Aunque los dólares oficiales este lunes no cotizan, sí lo hacen los tipos de cambio financieros. El MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1412,70, equivalente a una banda de $9,34 (-0,7%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) retrocede $4,37 y cotiza a $1463,19 (-0,3%).

“El mercado de cambios sigue con mucha oferta, tanto por parte del agro, como la minería, las petroleras y los préstamos. Además, la demanda, hasta acá, está más acotada. En los próximos meses va a subir la oferta por la cosecha, pero también puede subir la demanda por menores tasas de interés, porque las empresas empiezan a pagar dividendos si el campo dolariza las ganancias, y el contexto internacional. Pero vemos que el dólar estará estable en las próximas semanas”, dijo Fernando Marull, economista de FMyA.