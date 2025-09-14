LA NACION

Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 15 al 19 de septiembre

El organismo previsional entrega esta semana las jubilaciones mínimas, la AUH, y la AUE, entre otras prestaciones

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Las prestaciones sociales que abona Anses entre del 15 al 19 de septiembre
Las prestaciones sociales que abona Anses entre del 15 al 19 de septiembre

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) comienza esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a septiembre 2025, según está establecido en el calendario de pagos.

Las prestaciones tienen un 1,90% de aumento este mes
Las prestaciones tienen un 1,90% de aumento este mesLeandro Garcia

En la tercera semana completa del mes se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo(AUE), y la Asignación por Prenatal y Maternidad, entre otras. Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se realiza según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En el noveno mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,90%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de la Anses en la semana del 15 al 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 3: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 19 de septiembre
Anses culmina esta semana con el pago de jubilaciones mínimas y AUH
Anses culmina esta semana con el pago de jubilaciones mínimas y AUHGoogle Maps

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 8 de septiembre al 10 de octubre.
Las prestaciones sociales que abona la Anses del 15 al 19 de septiembre
Las prestaciones sociales que abona la Anses del 15 al 19 de septiembre

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la Anses
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
LA NACION
Más leídas de Economía
  1. Cuáles son las previsiones para 2026 que el Gobierno ya le anticipó al FMI
    1

    Cuáles son las previsiones para 2026 que el Gobierno ya le anticipó al FMI

  2. La modelo creada con IA que se infiltró en un concurso de belleza
    2

    La modelo creada con inteligencia artificial que se infiltró en el concurso de Miss San Pablo

  3. El mercado empezó a testear el techo de la banda y los dólares aparecieron
    3

    Cuánto se sostiene: el mercado empezó a testear el techo de la banda y los dólares aparecieron

  4. El dato que será una “bendición” y el riesgo que acechará a una región del país
    4

    El clima de la primavera: el dato que será una “bendición” y el riesgo que acechará a una región del país

Cargando banners ...