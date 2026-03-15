Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 16 al 20 de marzo
El organismo previsional continúa con la entrega de las jubilaciones, AUH, Asignaciones por Embarazo, entre otros
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La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) sigue esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a la semana del 16 al 20 de marzo 2026, según está establecido en el calendario de pagos.
En la última tercera del mes se abonan las jubilaciones, AUH, Asignaciones por Embarazo, Asignaciones de Pago Único, Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
En el tercer mes del año,a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica un reajuste del 2,88%, en concordancia con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
El calendario de la Anses en la semana del 16 al 20 de febrero
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 5: 16 de marzo
- DNI terminados en 6: 17 de marzo
- DNI terminados en 7: 18 de marzo
- DNI terminados en 8: 19 de marzo
- DNI terminados en 9: 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 5: 16 de marzo
- DNI terminados en 6: 17 de marzo
- DNI terminados en 7: 18 de marzo
- DNI terminados en 8: 19 de marzo
- DNI terminados en 9: 20 de marzo
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 4: 16 de marzo
- DNI terminados en 5: 17 de marzo
- DNI terminados en 6: 18 de marzo
- DNI terminados en 7: 19 de marzo
- DNI terminados en 8: 20 de marzo
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Todas las terminaciones de documento: del 10 de marzo al 10 de abril
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: del 9 de marzo al 10 de abril
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
Cómo elegir el medio de pago para las prestaciones de la Anses
- Ingresar a Mi Anses o descargar la aplicación, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar la opción Cobros
- Luego hacer click en la opción Cambiar medio de cobro jubilaciones y pensiones o Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares, según corresponda.
- Corroborar que los datos de contacto (correo electrónico, celular y domicilio) estén actualizados y verificados, lo que puede realizarse en el momento.
- Cargar el código de validación recibido por correo electrónico o SMS y confirmar el DNI, ingresando el correspondiente número de trámite.
- Una vez ingresado dicho código, se podrá optar por el nuevo medio de cobro dentro de las opciones habilitadas.
- En el caso de las asignaciones, podrán consultar el medio de cobro actual y seleccionar el nuevo.
Cabe destacar que quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para poder mantener el adicional correspondiente a dicha zona.
Para todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.
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