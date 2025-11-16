Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 17 al 21 de noviembre
El organismo previsional realiza la entrega de las jubilaciones mínimas y superiores, la AUH, y la AUE, entre otras prestaciones
- 3 minutos de lectura'
La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) continúa esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a noviembre 2025, según está establecido en el calendario de pagos, con la salvedad de que no habrá acreditaciones el viernes 21, por ser día no laborable.
En la tercera semana del mes se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y las superiores, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), y la Prestación por Desempleo, entre otras. Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se realiza según la terminación del DNI de los beneficiarios.
En noviembre, a las prestaciones sociales de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) se les aplica una suba del 2,08%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
El calendario de la Anses en la semana del 17 al 21 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
- 1
Nuevo gesto de Estados Unidos: Trump dio marcha atrás con aranceles que le había puesto a la carne vacuna
- 2
Euforia Ethereum en Buenos Aires: récord histórico y hoteles desbordados por la Devconnect
- 3
Las peligrosas implicancias del “vicio ricardiano”
- 4
“La Argentina tiene un ratio de deuda inédito en el mundo, pero le falta confianza”, afirma Fernando Marengo