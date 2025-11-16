Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 17 al 21 de noviembre

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) continúa esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a noviembre 2025, según está establecido en el calendario de pagos, con la salvedad de que no habrá acreditaciones el viernes 21, por ser día no laborable.

Las prestaciones que distribuye Anses a lo largo de la semana JUAN MABROMATA - AFP

En la tercera semana del mes se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y las superiores, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), y la Prestación por Desempleo, entre otras. Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se realiza según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En noviembre, a las prestaciones sociales de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) se les aplica una suba del 2,08%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de la Anses en la semana del 17 al 21 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

Los pagos pautados para la tercera semana del mes ANSES

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos: