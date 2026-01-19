Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 19 al 23 de enero
El organismo previsional comienza con la entrega de las jubilaciones mínimas, la AUH y la AUE, entre otras
- 3 minutos de lectura'
La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) continúa esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a enero 2026, según está establecido en el calendario de pagos.
En la segunda semana completa del mes se abonan las jubilaciones y pensiones mínimas y las que las superan, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y Maternidad y Prestación por Desempleo.
En enero, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
El calendario de la Anses en la semana del 19 al 23 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación Por Embarazo
- DNI terminados en 5: 19 de enero
- DNI terminados en 6: 20 de enero
- DNI terminados en 7: 21 de enero
- DNI terminados en 8: 22 de enero
- DNI terminados en 9: 23 de enero
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Todas las terminaciones de documento: del 12 de enero al 12 de febrero
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
