Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 19 al 23 de enero

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) continúa esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a enero 2026, según está establecido en el calendario de pagos.

Las prestaciones de Anses que se abonan en la tercera semana de enero Leandro Garcia

En la segunda semana completa del mes se abonan las jubilaciones y pensiones mínimas y las que las superan, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y Maternidad y Prestación por Desempleo.

En enero, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de la Anses en la semana del 19 al 23 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Los pagos de Anses entre el 19 y el 23 de enero LUIS ROBAYO - AFP

Asignación Por Embarazo

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: del 12 de enero al 12 de febrero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos: