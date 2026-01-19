LA NACION

Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 19 al 23 de enero

El organismo previsional comienza con la entrega de las jubilaciones mínimas, la AUH y la AUE, entre otras

Las prestaciones que abona la Anses en la semana del 19 al 23 de enero

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) continúa esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a enero 2026, según está establecido en el calendario de pagos.

Las prestaciones de Anses que se abonan en la tercera semana de enero

En la segunda semana completa del mes se abonan las jubilaciones y pensiones mínimas y las que las superan, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y Maternidad y Prestación por Desempleo.

En enero, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de la Anses en la semana del 19 al 23 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos

  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero
Los pagos de Anses entre el 19 y el 23 de enero

Asignación Por Embarazo

  • DNI terminados en 5: 19 de enero
  • DNI terminados en 6: 20 de enero
  • DNI terminados en 7: 21 de enero
  • DNI terminados en 8: 22 de enero
  • DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: del 12 de enero al 12 de febrero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la Anses
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
