SUAF: cuál es el monto de las Asignaciones Familiares en enero 2026

En el primer mes del año reciben un aumento del 2,47%, al igual que otras prestaciones sociales; a continuación, en cuánto queda cada una

Ya es posible conocer de cuánto es el monto de las Asignaciones Familiares que entrega la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) en enero 2026. Al igual que la mayoría de las prestaciones sociales, reciben un ajuste mensual que actualiza los valores de las distintas herramientas de ayuda estatal.

En el primer mes del año, el incremento de las Asignaciones Familiares es del 2,47%, en línea con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

SUAF: cómo quedan las Asignaciones Familiares en enero 2026

El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. En tanto, también es necesario que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope, porque se excluye del cobro de asignaciones familiares a todo el grupo familiar.

Con el reajuste mensual, así quedan las Asignaciones Familiares en enero 2026 a nivel general:

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso del Grupo Familiar (IGF)Valor General
Hasta $971.786
$62.765
Entre $971.786,01 y $1.425.219
$42.337
Entre $1.425.219,01 y $1.645.464
$25.608
Entre $1.645.464,01 y $5.146.094
$13.211

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

<b>Ingreso del Grupo Familiar (IGF)</b>Valor General
Hasta $971.786
$204.361
Entre $971.786,01 y $1.425.219
$144.571
Desde $1.425.219,01
$91.243

Prenatal

Ingreso del Grupo Familiar (IGF)Valor General
Hasta $971.786
$62.765
Entre $971.786,01 y $1.425.219
$42.337
Entre $1.425.219,01 y $1.645.464
$25.608
Entre $1.645.464,01 y $5.146.094
$13.211

Otras asignaciones

AsignaciónIngreso Grupo Familiar (IGF)Valor General
Nacimiento
Hasta $5.146.094
$73.160
Adopción
Hasta $5.146.094
$437.421
Matrimonio
Hasta $5.146.094
$109.545
Cónyuge
Hasta $5.146.094
$15.227

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad está dirigida a personas embarazadas que trabajan en relación de dependencia en la duración de su licencia por maternidad. Este no tiene tope de ingresos y se percibe un monto igual a la remuneración bruta que la trabajadora hubiera percibido de no haber hecho uso de la licencia.

Cuándo se pagan las Asignaciones Familiares en enero 2026

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la Anses
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
