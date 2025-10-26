Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 27 al 31 de octubre
El organismo previsional distribuye esta semana las jubilaciones superiores y la Prestación por Desempleo, entre otras asistencias
- 2 minutos de lectura'
La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social)continúa esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a octubre 2025, según está establecido en el calendario de pagos.
En la última semana del mes se abonan las jubilaciones y pensiones superiores y la Prestación por Desempleo, entre otras. Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se realiza según la terminación del DNI de los beneficiarios.
En el décimo mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,88%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
El calendario de la Anses en la semana del 27 al 31 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
Otras noticias de Anses
- 1
Viaje al interior de la mega reunión de banqueros y algunas de las personas más importantes del mundo
- 2
Financial Times: “Lo que está ocurriendo es una forma descarada de imperialismo financiero”
- 3
Quiénes acompañaron al CEO de JP Morgan en la Gala del Teatro Colón
- 4
Estiman que Estados Unidos vendió más de US$2000 millones para contener el dólar