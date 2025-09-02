Calendario AUH: cuándo cobro la Asignación Universal en septiembre 2025
La Anses difundió todas las fechas de pago de esta asistencia social que se actualiza mensualmente, según las distintas terminaciones de DNI
Los titulares de la AUH (Asignación Universal Por Hijo) ya pueden saber con precisión la fecha de pago de esta prestación en septiembre de 2025, de acuerdo a la terminación del DNI. Así lo detalla el calendario difundido por Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).
Al igual que otras prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional, la AUH se actualiza de manera mensual con base en el último índice de inflación. Por lo tanto, en el noveno mes del año corresponden nuevos valores para las titulares de todo el país.
En septiembre se aplica una suba del 1,90%, en concordancia con la inflación registrada en el julio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las herramientas de mayor alcance: es percibida por 2 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a unos 4 millones de menores.
Cuándo se cobra la AUH en septiembre 2025
- DNI terminados en 0: 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: 23 de septiembre
De cuánto es la AUH en septiembre 2025
Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija en el noveno mes del año:
- Asignación Universal por Hijo: $92.065,27.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $299.790,04.
- Asignación por Embarazo: $92.065,27.
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Cómo presentar la Libreta AUH 2025
La Anses simplificó el proceso para la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.
Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:
- Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.
- En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.
- Una vez descargado, imprimir el formulario. Es importante que la impresión se realice en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o a la escuela (según corresponda) para que sea debidamente completado y firmado por las autoridades pertinentes.
- Sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.
- Reingresar a Mi Anses, dirigirse nuevamente a la opción “Hijos”, buscar el apartado “Libreta AUH” y seleccionar “Subir Libreta AUH”. A partir de allí, seguir las instrucciones que el sistema indique para finalizar la carga del documento.
- El proceso de carga se considera finalizado cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación por parte de Anses, lo que valida la correcta presentación de la Libreta.
