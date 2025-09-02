Calendario AUH: cuándo cobro la Asignación Universal en septiembre 2025

Los titulares de la AUH (Asignación Universal Por Hijo) ya pueden saber con precisión la fecha de pago de esta prestación en septiembre de 2025, de acuerdo a la terminación del DNI. Así lo detalla el calendario difundido por Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

Al igual que otras prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional, la AUH se actualiza de manera mensual con base en el último índice de inflación. Por lo tanto, en el noveno mes del año corresponden nuevos valores para las titulares de todo el país.

Los titulares de la AUH reciben un aumento del 1,90% en septiembre Anses

En septiembre se aplica una suba del 1,90%, en concordancia con la inflación registrada en el julio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las herramientas de mayor alcance: es percibida por 2 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a unos 4 millones de menores.

Cuándo se cobra la AUH en septiembre 2025

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Las fechas de pago de la AUH en septiembre 2025

De cuánto es la AUH en septiembre 2025

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija en el noveno mes del año:

Asignación Universal por Hijo: $92.065,27.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $299.790,04.

Asignación por Embarazo: $92.065,27.

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La Anses simplificó el proceso para la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH

Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados: