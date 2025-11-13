Calendario de Anses: quiénes cobran la AUH este jueves 13 de noviembre

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen el DNI terminado en 3 reciben su prestación este jueves 13 de noviembre, según lo establecido por el calendario de pagos del anteúltimo mes de 2025. Esto se debe a que la entrega de todas las prestaciones sociales habitualmente se hace a lo largo del mes, según el documento de los beneficiarios.

Las AUH que abona Anses en la jornada

En el penúltimo mes del año, a las prestaciones sociales de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) se les aplica una suba del 2,08%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran la AUH este jueves 13 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 3.

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de noviembre 2025 de la Anses.

La AUH de noviembre tiene un 2,08% de aumento Leandro Garcia - Anses

De cuánto es la AUH en noviembre 2025

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Asignación Universal por Hijo: $95.752,80.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $311.786,40.

Asignación por Embarazo: $95.752,80.

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 13 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La Anses simplificó el proceso para la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.

Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH