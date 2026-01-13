Calendario de Anses: quiénes cobran la AUH este martes 13 de enero

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen el DNI terminado en 2 reciben su prestación este martes 13 de enero, según lo establecido por el calendario de pagos del primer mes de 2026. Esto se debe a que la entrega de todas las prestaciones sociales habitualmente se hace a lo largo del mes, según el documento de los beneficiarios.

La AUH de enero se ajusta en un 2,47%

En el primer mes del año, los titulares de la AUH de Anses tienen un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran la AUH este martes 13 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 2.

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de enero de 2026 de la Anses.

De cuánto es la AUH en enero 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo durante el primer mes del año 2026:

Tipo de asignación Monto Asignación Universal por Hijo $100.413,85 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $326.963,53 Asignación por Embarazo $100.413,85

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Los montos de la AUH en enero Shutterstock - Shutterstock

Esta actualización mensual impacta en la AUH, que está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.

Cómo presentar la Libreta AUH

Cada año, los beneficiarios de esta prestación social deben hacer la presentación de la Libreta AUH, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital al seguir estos pasos detallados:

Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH