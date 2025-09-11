Calendario de la Anses: todas las prestaciones sociales que se pagan este jueves 11 de septiembre
El organismo previsional distribuye las jubilaciones mínimas, la AUH y las Pensiones No Contributivas, según la terminación del DNI
La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) continúa hoy con la entrega de las prestaciones sociales que corresponden al noveno mes de 2025. Este jueves 11 de septiembre realiza el pago de las jubilaciones que no superan un haber mínimo, las PNC (Pensiones no Contributivas), la AUH (Asignación Universal por Hijo), la AUE (Asignación por Embarazo) y la Asignación por Prenatal y Maternidad, entre otras prestaciones.
Como ocurre habitualmente, la distribución de estas ayudas estatales se realiza a lo largo del mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios.
En septiembre, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,90%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Quiénes cobran este jueves 11 de septiembre
- Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI terminados en 3.
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 3.
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 1.
- Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 2 y 3.
- Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 6 y 7.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 8 de septiembre al 10 de octubre.
- Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): todas las terminaciones de DNI, del 9 de septiembre al 10 de octubre.
Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de septiembre 2025 de la Anses.
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
