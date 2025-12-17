Calendario de la Anses: todas las prestaciones sociales que se pagan este miércoles 17 de diciembre

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) continúa hoy con la entrega de las prestaciones sociales que corresponden al último mes de 2025. Este miércoles de diciembre realiza el pago de las jubilaciones que superan un haber mínimo, la AUH (Asignación Universal por Hijo), y la AUE (Asignación por Embarazo), entre otras prestaciones.

Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se realiza a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En el último mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 2,34%, en concordancia con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,3%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran este miércoles 17 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos: DNI terminados en 0 y 1

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 6

Asignación Por Embarazo: DNI terminados en 5

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 9 de diciembre al 12 de enero

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de diciembre 2025 de la Anses.

Las asignaciones de diciembre tienen un incremento del 2,34% ANSES

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos: