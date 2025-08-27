Calendario de la Anses: todas las prestaciones sociales que se pagan este miércoles 27 de agosto
El organismo previsional distribuye las jubilaciones superiores y la Prestación por Desempleo, según la terminación del DNI
- 2 minutos de lectura'
La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) continúa hoy con la entrega de las prestaciones sociales que corresponden al octavo mes de 2025. Este miércoles 27 de agosto realiza el pago de las jubilaciones que superan un haber mínimo y la Prestación por Desempleo, entre otras prestaciones.
Como ocurre habitualmente, la distribución de estas ayudas estatales se realiza a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios.
En agosto, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,62%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,6%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Quiénes cobran este miércoles 27 de agosto
- Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo: DNI terminados en 6 y 7.
- Prestación por Desempleo: DNI terminados en 6 y 7.
- Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): todas las terminaciones de documento, del 11 de agosto al 10 de septiembre.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 8 de agosto al 10 de septiembre.
Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de agosto 2025 de la Anses.
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
