Cambian los requisitos y condiciones: qué se sabe del programa Acompañamiento Social

El Programa Acompañamiento Social (PAS) es una línea que el Gobierno decidió mantener cuando se estableció la baja definitiva del programa Volver al Trabajo, sin embargo, ahora cuenta con condiciones nuevas para sus titulares.

Los requisitos para acceder al PAS Hernan Churba

“Son beneficiarias del PAS exclusivamente las personas que, a la fecha de aprobación del presente, revistan la calidad de titulares de dicho Programa y cumplan con las restantes condiciones previstas en este régimen”, señala la resolución 90/2026, del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial.

El programa está destinado a promover el desarrollo integral de familias en situación de vulnerabilidad social mediante el fortalecimiento de sus capacidades y la mejora de sus condiciones de vida. En este punto se indica que las acciones del programa estarán orientadas a fomentar la autonomía y la autogestión familiar priorizando procesos de alfabetización digital y brindar capacitaciones específicas en cuidados y cuidados integrales.

A su vez, la línea remarca que otra de las finalidades es la orientación y autonomía para la transición jubilatoria. Esto implica la implementación de “instancias de capacitación y asesoramiento técnico y previsional destinadas a personas próximas a alcanzar la edad jubilatoria”.

Quiénes pueden acceder al Programa de Acompañamiento Social

Mujeres y hombres de cincuenta (50) años o más en situación de vulnerabilidad.

Mujeres con cuatro (4) o más hijos menores de dieciocho (18) años.

Titulares provenientes de las Unidades de Gestión dependientes del Poder ejecutivo Nacional vinculados a situaciones especiales.

De cuánto es el Programa de Acomapañamiento Social

Los beneficiarios del Programa de Acompañamiento Social percibirán una asignación dineraria mensual no remunerativa de $78.000, sujeto ello a la verificación del cumplimiento de corresponsabilidades.

Cuáles son nuevas condiciones del PAS

Como codición para recbir el programa, será necesario el cumplimiento de las siguientes cuestiones:

Presentación de la documentación relativa al cumplimiento de los controles de salud en el caso de las embarazadas .

. Presentación de los documentos que acrediten el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación respecto a los menores a cargo del beneficiario/a.

respecto a los menores a cargo del beneficiario/a. Acreditación de la regularidad escolar de los niños y niñas menores a cargo del beneficiario/a.

de los niños y niñas menores a cargo del beneficiario/a. Realizar los cursos específicos en la plataforma digital “Formando Capital Humano” a través de la cual se buscará promover el acceso a oportunidades de formación y capacitación autogestionadas.

Los destinatarios del Programa de Acompañamiento Social Fernando Gutierrez - LA NACION

Quiénes quedan excluidos del programa

No podrán percibir la asignación las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: