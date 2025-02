Acuerdo: se extendió otros cinco años un importante convenio de cooperación entre la Argentina y China

Se extendió por cinco años más el vínculo estratégico entre el INTA de Argentina y BIOMA (Biogas Institute of Ministry of Agriculture and Rural Affairs) de China. Ambas instituciones formalizaron su relación de cooperación mediante un memorándum de entendimiento, con el objetivo de promover el intercambio de conocimiento y la transferencia de tecnología para el tratamiento de efluentes y la producción de biogás.

“Estos convenios han permitido el desarrollo de informes técnicos sobre el estado de la digestión anaeróbica en la Argentina, así como la realización de ensayos experimentales orientados a mejorar el proceso anaeróbico de los efluentes pecuarios y optimizar la valorización agronómica de los digeridos. Además se han llevado a cabo seminarios y cursos conjuntos, tanto online como presenciales”, explicó María Eugenia Beily, investigadora del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola.

Desde 2021, el INTA firmó diversos convenios de cooperación científica con BIOMA, con la coordinación del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMYZA) y la participación de diversas unidades, como el IPAF Patagonia (CIPAF), el Instituto de Floricultura, la Agencia de Extensión de Venado Tuerto y varias estaciones experimentales, entre ellas Pergamino, Misiones y Concepción del Uruguay.

En 2024, María Eugenia Beily, junto con Lucas Zanovello, diseñador industrial del IPAF Patagonia y Martín Ullarte, del INTA Mendoza, participaron en un curso presencial en Chengdú, China. Ese mismo año otros investigadores del IMyZA y Floricultura participaron de cursos en Chengdú, China.

En la Argentina la producción de biogás ha aumentado en los últimos años y se considera una alternativa sostenible a los combustibles fósiles STANDRETT

“Este esfuerzo binacional no sólo fortalece la transferencia de tecnología, sino que también abre nuevas oportunidades para implementar soluciones sostenibles en la gestión de efluentes y la producción de biogás en Argentina”, comentó Beily.

Durante las capacitaciones, los investigadores argentinos intercambiaron conocimientos con sus pares internacionales y visitaron laboratorios en BIOMA, con el objetivo de identificar intereses de investigación compartidos para futuras colaboraciones “Fuimos a sitios donde están los biodigestores anaeróbicos, analizamos su funcionamiento y participamos en clases de ingeniería sobre diseño y dimensiones de los reactores”, comentó Beily.

Además, en el marco del Simposio sobre la Promoción de Bioenergía para un Desarrollo Bajo en Carbono, los investigadores argentinos presentaron avances como el diseño participativo para la agricultura familiar y la mejora de la calidad de la fermentación de biogás, temas clave para el desarrollo sostenible en el país. “Desde el IPAF Patagonia participamos de un seminario sobre la biodigestión y los sistemas de tratamiento de efluentes ganaderos para los países en desarrollo”, explicó Zanovello.

Agregó: “En Chengdu se emplaza el Instituto de investigación de biogás que depende del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de la República Popular de China. Ahí pudimos asistir a una veintena de seminarios con diferentes temáticas vinculadas a la cuestión anaeróbica, ensayos para analizar el estado de reactores, analizar cepas, fuimos a sitios donde están los biodigestores anaeróbicos”.

LA NACION