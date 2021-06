“Biocombustibles”: fuerte crítica de la Iglesia a un proyecto del oficialismo

La Iglesia criticó con dureza al proyecto del oficialismo en la Cámara de Diputados que busca implementar un nuevo régimen de biocombustibles con fuertes límites a la actividad.

El 10 de mayo pasado, dos días antes de su vencimiento, el Gobierno prorrogó por dos meses el régimen sancionado en 2006. Lo hizo para tener tiempo para debatir una nueva iniciativa que ya tiene dictamen en Diputados. El nuevo proyecto del kirchnerismo introduce cambios en la actividad. Baja de 10 a 5% el uso de biodiésel de soja en el gasoil (podría incluso caer a 3%) y, si bien mantiene en 12% el etanol en la nafta, abre la puerta a una reducción al 9% absorbida por el etanol de maíz, no el de caña de azúcar.

La mayoría de las cámaras de la actividad se opusieron a ese proyecto que está en el Congreso y cuenta con el aval del diputado nacional Máximo Kirchner, si bien no fue su firmante inicial.

Ahora, al rechazo se sumó la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. Al respecto, menciona la participación de la Argentina, como otros países que están en el Acuerdo de París, que buscan reducir los efectos del cambio climático.

“Argentina es parte del grupo de estos países, y ha asumido grandes desafíos. En diciembre de 2020 estableció una meta actualizada de mitigación, más ambiciosa que la asumida en 2016, y también una segunda NDC1 . Para alcanzar esta nueva meta, presentó lineamientos de trabajo a seguir, con el objetivo de no exceder para 2030 las emisiones de COe2 comprometidas. Entre ellos, se encuentra la migración de los combustibles utilizados para el transporte: “… Para la promoción de sistemas de transporte sostenible, se habrán implementado políticas derivadas del enfoque Evitar-Cambiar-Mejorar, fomentado en particular, la eficiencia energética y la mayor utilización de gas natural, hidrógeno, electricidad y biocombustible…”, señala.

Luego remarca: “Sin embargo y contradiciendo esos lineamientos y metas, se ha presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un Proyecto de Ley de Marco regulatorio de Biocombustibles, que implica un franco retroceso en la política ambiental argentina. En efecto, el proyecto reduce el porcentaje de uso de biocombustibles establecido en la ley vigente”.

Entre otros puntos, la Iglesia señala que “la reducción del porcentaje de biocombustibles contradice el Principio de Progresividad que establece la Ley General del Ambiente 25.675 y del Acuerdo de París, ratificado por ley 27.270 y por ende de jerarquía superior a las leyes nacionales (CN, art. 75, inc.22), así como mediante los NDC ya citados”.

“La importancia de los biocombustibles en la transición hacia el Carbono Neutro (NEZ – Net Emision Zero por sus siglas en inglés), es destacado por la Agencia Internacional de Energía (IEA – International Energy Agency) en su Informe “Net Zero by 2050”, al indicar que “Las formas modernas de bioenergía desempeñan un papel clave en el logro de emisiones netas cero en la NZE”, agrega la Iglesia.

También remarca que en la Argentina “no existe competencia entre biocombustible y alimentación animal, dado que el subproducto que deja el proceso de producción de biodiésel y bioetanol, es usado para alimentación animal, incluso con mejor aporte que el grano entero (tanto de maíz como de soja). Al mismo tiempo, la producción de maíz, ayuda a equilibrar la rotación de cultivos”.

