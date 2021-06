Biocombustibles: la crítica y el lamento de un diputado de Lavagna

El diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, del espacio Consenso Federal del exministro de Economía Roberto Lavagna, señaló hoy que el Gobierno ya tiene los votos en la Cámara de Diputados para darle media sanción a la nueva ley de biocombustibles. Rodríguez volvió a reclamar, como ya lo hizo en otras oportunidades, la presencia de los ministros Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible), Luis Basterra (Agricultura) y del canciller Felipe Solá en el Congreso para conocer su opinión. En este punto, lamentó la ausencia de esos funcionarios en el debate.

“A pesar de que pedimos que asistieran al Congreso a explicar cuál es la posición de ellos sobre la ley de biocombustibles, ninguno de ellos se hizo presente. No sabemos si porque no quisieron o no los convocaron. Eso es grave porque el impacto ambiental, productivo y comercial de esta ley va a ser duro y queríamos tener la opinión de esas áreas del Ejecutivo nacional. La ausencia de esos funcionarios es un vacío importante que queda en el debate de este proyecto”, señaló el diputado nacional.

La ley que promueve el Gobierno ya tiene dictamen y aguarda el tratamiento en el recinto. Reduce de 10 a 5% el uso de biodiésel de soja en el gasoil, incluso con la posibilidad de dejar ese porcentaje en 3%. En el etanol que se usa en la nafta lo deja en 12%, pero podría bajar a 9% si lo decide el Gobierno, con una baja que absorbería el etanol de maíz, no el de caña de azúcar. La norma, alertan en el sector, va en contra del cumplimiento de acuerdos de la Argentina para bajar emisiones.

La ley vigente venció el 12 de mayo pasado y fue prorrogada por dos meses a la espera de la nueva ley cuyo proyecto está en el Congreso.

“Sin ningún problema”

“Los del Frente De Todos ya tienen el apoyo para hacer aprobar la ley en la Cámara de Diputados sin ningún problema. Cuentan con el apoyo de varios diputados de Cambiemos. Algunos de Cambiemos adelantaron el apoyo y un diputado del PRO es firmante del propio proyecto de ley”, señaló Topo Rodríguez.

Para el diputado del espacio de Lavagna, “no hay que tener ningún expectativa de que en la Cámara de Diputados se trabe. Simplemente creo que están esperando el momento oportuno, pero tienen los votos para aprobarla”.

Indicó que, en este contexto, puede ser importante lo que ocurra en el Senado, cuerpo que el año pasado había votado la prórroga de la ley vigente pero que se frenó en Diputados.

“Tal vez los senadores puedan obligar a alguna modificación o mejora. Pero, así y todo, creo que el Gobierno no va tener ningún problema en aprobar la ley”, señaló. Para Rodríguez, la ley propuesta es “un retroceso y hace daño tanto a la producción como al ambiente”.

LA NACION