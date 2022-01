Con pronósticos de lluvias para Sudamérica, los precios de la soja cerraron la semana con bajas en Chicago

La soja cerró en baja por segunda rueda consecutiva en la Bolsa de Chicago y completó una semana adversa para los precios que, no obstante, se mantuvieron arriba de la línea de los 500 dólares por tonelada. Los pronósticos de lluvias para buena parte de las zonas agrícolas de Sudamérica que vienen padeciendo sequía, desde el sur de Brasil y hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, fueron los responsables de restarle sostén a los valores de la oleaginosa en la plaza estadounidense.

Al cierre de las operaciones las pizarras reflejaron quitas de US$2,75 y de 2,85 sobre los contratos marzo y mayo de la soja, cuyos ajustes resultaron de 503,30 y de 506,88 dólares por tonelada. En el balance semanal estas posiciones resignaron un 2,9 y un 2,8% frente a los valores vigentes el viernes anterior, de 518,8 y de 521,30 dólares por tonelada.

Cabe señalar que el lunes próximo será feriado en Estados Unidos por la celebración de un nuevo aniversario del nacimiento de Martin Luther King, razón por la cual los fondos de inversión optaron entre ayer y hoy por poner a resguardo parte de las ganancias logradas en el mercado de soja ante la chance de que los pronósticos se cumplan con rigurosidad.

Según el reporte difundido para Brasil cerca del mediodía por la Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica estadounidense (NOOA, por sus siglas en inglés), en el período comprendido entre el 14 y el 22 del actual se darán condiciones de lluvias en Rio Grande do Sul, con acumulados de entre 50 y 70 milímetros, al igual que sobre Santa Catarina y Paraná, con hasta 40 milímetros en ambos Estados. Y a partir del 22 el organismo auguró el avance de un nuevo sistema de mal tiempo para la región, con precipitaciones aún más significativas sobre casi todo el territorio de Rio Grande do Sul, con picos proyectados en hasta 90 milímetros. Por ese nuevo sistema húmedo también se verían favorecidos Santa Catarina y Paraná hacia el cierre del presente mes.

De concretarse estas lluvias, que también fueron previstas por el Instituto de Meteorología de Brasil, el sur del país podría aliviar el déficit hídrico que se inició en noviembre y detener las pérdidas que ya fueron relevadas por los principales estimadores privados, que difieren con las valoraciones más conservadoras hechas por los organismos públicos de Brasil y de Estados Unidos.

En efecto, luego de un recorrido de campo iniciado el 9 del actual, ayer Agroconsult redujo de 144,30 a 134,20 millones de toneladas su proyección sobre la cosecha de soja en Brasil. Y hoy, Safras & Mercado ajustó sus previsiones, de 145 a 132,30 millones de toneladas. La semana pasada StoneX y AgRural habían recortado sus cálculos de 145,10 a 134 y de 144,70 a 133,40 millones de toneladas, respectivamente.

En todos los casos las nuevas cifras privadas dejaron atrás la chance de lograr un récord en la campaña 2021/2022 –la mayor marca vigente es de la campaña 2020/2021, con 137,32 millones de toneladas– y quedaron abajo de los 140,50 millones de toneladas estimados el martes por la Compañía Nacional de Abastecimiento, dependiente del Ministerio de Agricultura de Brasil, y de los 139 millones pronosticados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

“Con la expectativa de encontrar las principales regiones productoras brasileñas en dos situaciones muy diferentes, el Rally de Cosecha 2022 observó que en Mato Grosso, Rondônia, el norte de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais y en Mapitoba (Maranhão, Piauí, Tocatins y Bahía) la soja mantiene excelentes condiciones, sin embargo, los productores temen el riesgo de que el exceso de días lluviosos y nublados afecte el peso y la calidad de los granos. En cambio, en la mitad sur de Brasil, la falta de lluvias y las altas temperaturas desde finales de noviembre provocaron pérdidas irreversibles en el potencial productivo de los cultivos de Paraná, el sur de Mato Grosso do Sul, San Pablo, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Los problemas fueron suficientes para reducir la producción estimada a 134,20 millones de toneladas, un 7% por debajo de las proyecciones previas a la siembra, que eran de 144,3 millones de toneladas. Ahora es necesario que vuelva a llover en el sur del país para que los problemas no sigan agravándose”, detalló en su reporte André Debastiani, coordinador del Rally de Cosecha de Agroconsult. Agregó que “los problemas meteorológicos impiden una tercera cosecha récord consecutiva tras las marcas históricas aportadas por las campañas 2019/2020 y 2020/2021″.

Más allá de que en la Argentina los tiempos de desarrollo de los cultivos son más tardíos en el calendario que los de Brasil, también ya se prevén importantes pérdidas en la cosecha de soja, que tendrían una chance de ser detenidas si se cumplen los pronósticos de lluvias desde el domingo próximo. El miércoles la Bolsa de Comercio de Rosario recortó de 45 a 40 millones de toneladas su previsión sobre el volumen de la cosecha local, un dato que contrastó con los 46,50 millones proyectados por el USDA en su informe oficial, también el miércoles, cuando ajustó su expectativa desde los 49,50 millones calculados en diciembre.

Ayer, en tanto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo del 40 al 31% la proporción de cultivos de soja en estado excelente/bueno, frente el 14% de igual fecha de 2021. Además, recortó del 58 al 40% la proporción de suelos en condición hídrica óptima/adecuada, respecto del 63% vigente un año atrás.

Precios locales

En línea con las bajas externas, hoy las fábricas ajustaron sus ofertas abiertas por la soja con entrega inmediata sobre el Gran Rosario de 382 a 380 dólares por tonelada. No obstante, por lotes importantes no solo se habría alcanzado el valor de la víspera, sino que algunos compradores habrían convalidado hasta 385 dólares por tonelada. Esto último, por la necesidad que evidencian algunas industrias por conseguir mercadería.

Esa situación de necesidad de corto plazo también se reflejó sobre las pizarras del Matba Rofex, donde mientras la posición enero subió de 387 a 391 dólares por tonelada, el contrato mayo, que marca la entrada formal de la próxima cosecha, retrocedió de 361 a 359,70 dólares, un nivel históricamente muy elevado para el momento en que debe entrar la nueva mercadería en el circuito comercial, signo de la escasez que se proyecta de no mediar en las próximas semanas lluvias significativas sobre la mayor parte de las regiones productoras.