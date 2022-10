El mercado de los insumos y las expectativas de los productores tras las lluvias

escuchar

Las lluvias trajeron alivio generalizado, renuevan esperanzas y reactivan las siembras y al mercado de insumos. Después de un periodo histórico de falta de humedad.

Claro que no llovieron kilos de trigo, para muchas zonas llegó muy tarde y la fina es el cultivo que hasta ahora ha sufrido pérdidas concretas a nivel país. Es recomendable ver las posiciones de venta y tratar de arreglar con su acopio desde ahora si hay riesgo de no cumplir los contratos. En estas situaciones el paso del tiempo no hace más que agravar el problema.

Tampoco el maíz temprano quedará sembrado en su fecha y eso muy probablemente termine en una menor producción de toneladas a nivel país, sobre todo explicado por las zonas de alto potencial de rinde que tuvieron que pasar a fechas tardías.

Las zonas menos maiceras que tal vez no sería esperable una merma importante en rinde al pasar a tardío (si se mantienen los mismos lotes) se ve intención en pasar a soja. Que probablemente sea la ganadora en lo agronómico luego de este periodo de seca y los cambios que generó en lo planteos.

Cabe aclarar que la gravedad era tal que aun con estas lluvias no está solucionado el problema, claramente, pero al menos es un cambio de tendencia, el año Niña continúa y tenemos que tenerlo presente en el manejo.

Muchos lo tuvieron, siempre sugerimos hacer barbechos abiertos para ser flexibles y poder cambiar la rotación hasta último momento sin quedar restringido por algún herbicida a un cultivo específico. Es clave años como estos.

Insumos

Los precios de los insumos en general siguen a la baja en algunos casos y en otros se ve menos volatilidad, más abastecidos, pero a tener en cuenta que mucho de esto es por estar menos demandados. Esto pasa a nivel local como internacional, con lo cual la incertidumbre y la sensibilidad que adquirieron hace ya varios meses siguen presentes.

Por las lluvias podría generarse un cuello de botella con logística de semilla de soja, comentario como para tener en cuenta y organizar con tiempo los pedidos. En cuanto al mercado de combustibles, parece encontrar una normalidad, el precio mayorista del gasoil volvió a ser más barato que el surtidor (minorista).

Los mercados de commodities, si bien no son esos máximos que vimos en pleno conflicto entre Rusia y Ucrania, acompañan. No solo eso si no que son históricamente altos. Pero también se pagaron costos (insumos, alquileres) históricamente altos con lo cual tenemos que tratar de ir construyendo precios usando la gran cantidad de herramientas que nos ofrece el mercado sin comprometer tanto el físico.

Por ejemplo, en el MatbaRofex hoy se pueden comprar put interesantes tanto para trigo como para soja. De esta manera ponemos un piso de venta sin comprometer entrega de físico como solemos hacer con las ventas forward.

Por el lado financiero no hay grandes problemas porque en general tanto el productor como toda la cadena no tiene problemas de liquidez, no por estar en la fiesta de la abundancia, simplemente porque nadie quiere tener un peso en la mano y lo transforma en insumos o cancela deudas rápidamente.

Para destacar siguen las oportunidades de generar una tasa negativa que hoy ronda el 12% anual (negativa) para por ejemplo venta de cheques avalados a 210 días.

Comento muy brevemente y sin detalles cómo se logra la famosa tasa negativa: tomo un crédito en pesos hoy, con esos pesos voy a la agronomía y lo transformo en dólares comprando insumos de contado y, al mismo tiempo, vendo dólares futuros vía Rofex al mismo plazo del crédito o venta de cheque tomada (o lo más cercano que de la posición) y por el mismo importe. Esto último es lo que a muchos los suele trabar, es tan simple como los pasos anteriores. Su acopio o corredor lo puede operar sin necesidad de abrir cuentas ni poner diferencias, etc. ¡Simple y rápido!

La tasa negativa la genera el gran pase que tiene el dólar futuro vs la tasa que pagamos con el crédito. Nos da más dólares hoy el crédito que los que tenemos que devolver al vencimiento. “Nos pagan por prestarnos plata”, solemos decir.

Por último, quiero sugerir que estén muy atentos al manejo de malezas, la falta de humedad y el frío nos pudo hacer creer que estaba controlada la situación, pero es probable que en el tiempo que tarde en leer estas líneas estén emergiendo en los lotes algún “yuyo colorado” con lo cual a no perder de vista el manejo. Cada aplicación son “balas de plata” que son caras y atentan contra la sostenibilidad del sistema.

El autor integra Lartirigoyen & Cía. SA