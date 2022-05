El campo dijo en el Congreso que las retenciones son ilegales y pidió un gesto a los diputados de la oposición

La Mesa de Enlace pidió hoy a diputados de la oposición que en el Congreso se legisle en torno de las retenciones. La agrupación que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) había solicitado un encuentro adonde asistieron diversos legisladores opositores, entre ellos el presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Ricardo Buryaile. Para esta ocasión puntual no fue invitado el Frente de Todos.

Para la Mesa de Enlace, las retenciones hoy no tienen ningún sustento legal. El argumento es que al no votarse en el Congreso el presupuesto 2022 que contenía una prórroga de facultades delegadas en esta materia el Gobierno no puede hacer nada. Incluso, la Rural inició una causa judicial en Córdoba en contra de los derechos de exportación cuestionando su validez. En los últimos días, el Gobierno tuvo varias idas y vueltas con respecto a los derechos de exportación. El presidente Alberto Fernández se mostró partidario de un debate en el Congreso para lograr un aumento, aunque su ministro de Agricultura, Julián Domínguez, luego negó cualquier incremento de las alícuotas. En este contexto, como informó este medio, la Mesa de Enlace abordó la semana pasada pedir una reunión con el jefe de Estado. Pero la estrategia de una audiencia finalmente no se concretó pese a que se habría avanzado en un documento, según reconocieron fuentes ligadas con la dirigencia.

“Les pedimos que hagan lo que tengan que hacer, que es legislar, es el ámbito”, señaló Nicolás Pino, presidente de la Rural al finalizar el encuentro con los legisladores en referencia a las retenciones.

Luego amplió: “En retenciones estamos pidiendo que se debata el tema, nosotros hicimos un pedido concreto en la Justicia porque entendemos que son ilegales, inconstitucionales”.

Pino insistió: “Hoy las retenciones son ilegales y es en este ámbito, en el Congreso, donde se tiene que debatir para ver cómo seguimos hacia adelante”. Además de Pino, por el lado de los dirigentes de la Mesa de Enlace asistieron Jorge Chemes (CRA), Carlos Achetoni y Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro.

“Con respecto a las retenciones, manifesté que el presidente [Alberto Fernández], al decir que la discusión iba a ser en el Congreso estaba reconociendo lo que veníamos sosteniendo, que es este quien tiene la facultad de autorizar las retenciones”, dijo Laucirica.

Planteos

Agregó que, por otro lado, “se necesita una discusión más amplia, una reforma fiscal integral, donde se discuta pagar impuestos como Ganancias, y no los regresivos como DEX [derechos de exportación] e IIBB [ingresos brutos]. En este sentido, también deberíamos discutir las actualizaciones de los mínimos no imponible en contribuciones patronales para economías regionales y los mínimos de autónomos para IIGG [Ganancias]”.

El vicepresidente de Coninagro luego señaló la disposición para plantear la postura del sector ante el presidente Alberto Fernández. “Estamos a disposición del presidente de la Nación para llevarle las propuestas que oportunamente requirió, ya que más allá de la queja, tenemos propuestas concretas para llevar soluciones a la sociedad en su conjunto. Desde el sector podemos generar más producción si contamos con previsibilidad, a través de señales que propicien la confianza”, afirmó.

Otros temas conversados con los legisladores pasaron por los problemas para el abastecimiento de gasoil. “Manifestamos nuestra satisfacción de que se estén constituyendo las Comisiones [en Diputados] con el fin de poder generar el ámbito para la discusión de los temas urgentes y trascendentes que hoy tenemos. En lo urgente, el desabastecimiento de gasoil y estudiar compensar esta faltante con biocombustibles, lo que genera no sólo agregado de valor sino que no afecta la mesa de los argentinos, ya que los subproductos son alimentos muy importantes para la producción de carne y leche”, indicó Laucirica.

Laucirica indicó que también se habló de modificar la ley de emergencia agropecuaria [tiene un fondo de asistencia congelado desde 2009 en $500 millones], tener una ley de fertilizantes y otra de incentivos a la producción con beneficios sobre los fertilizantes, “más en un momento como este donde los fertilizantes están tan caros”. Esto, indicó, “sería el proyecto de ley oportunamente propiciado por el Consejo Agroindustrial Argentino”.