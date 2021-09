Fitosanitarios: recomendaciones para detectar productos ilegales

El comercio ilegal y falsificación de productos fitosanitarios es un tema que preocupa a la industria y el sector agropecuario en su conjunto. Los agroquímicos ilegales suponen un riesgo para la salud de las personas y el ambiente, ya que se desconoce su origen y calidad. También pueden generar efectos adversos en los cultivos y provocar pérdidas económicas muy importantes.

Por este motivo, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) emitió una serie de recomendaciones para que los productores estén prevenidos a la hora de comprar fitosanitarios ilegales o falsificados.

Como primera medida, la compra de agroquímicos debe realizarse solamente a proveedores autorizados. En este sentido, se puede cotejar la habilitación del distribuidor o agronomía o bien llamando al fabricante del producto.

Tampoco se deben aceptar productos que estén fraccionados. Si se tiene dudas sobre la autenticidad del agroquímico, se debe verificar el número de lote y la fecha de vencimiento con el fabricante. Por otro lado, se den adquirir productos registrados en el país, que tengan la etiqueta original en el idioma nacional.

Asimismo, se debe dudar cuando aparecen en el mercado ofertas o descuentos desconocidos y operaciones de canje de producto o cancelación de deuda con producto. En cada operación de compra se debe solicitar una factura que incluya el detalle de la adquisición.

¿Cómo identificar un producto falsificado?

Lo primero que se debe evaluar es si la tapa del envase es diferente a la del envase original. También si el envase no está sellado apropiadamente. Otra cuestión relevante es si las herramientas de autentificación de los envases son inexistentes o diferentes a las originales, o una etiqueta está mal adherida, no está escrita en el idioma nacional o muestra errores gramaticales.

Por otra parte, un fitosanitario puede ser ilegal si es ofrecido por proveedores no autorizados, desde la calle y/o internet y que el logo o la marca en el envase o etiqueta se ve diferente al original. El número de registro es importante que sea el correcto, de lo contrario si no corresponde a la autoridad regulatoria del país o al producto a adquirir, se debe dudar de su procedencia.

Siempre en la etiqueta se deben indicar los datos del fabricante o importador y propietario del registro, si no figura es un símbolo de ilegalidad del producto. Asimismo, si el número de lote y la fecha de vencimiento no están evidenciados y la etiqueta no posee instrucciones de seguridad para la correcta utilización del producto, se debe sospechar de su procedencia.

¿Qué hacer si se adquirió un producto ilegal o falsificado?

Si se detecta un producto sospechoso o ilegal se debe dar aviso al Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (Siffab) del Senasa, llamando al (+54 11) 4121-5172 o enviando un correo a siffab@senasa.gob.ar

En el momento de denunciar es necesario contar con alguno de los siguientes datos: tipo de producto sospechoso, lugar en que fue visto (dirección exacta y fotos del lugar), fotos y precio del producto sospechoso, número de lote y descripción de la sospecha.

“Si usted compró un producto adulterado sin darse cuenta, es importante que lo conserve a menos de 25 grados para evitar su degradación y poder enviar una muestra al organismo de control correspondiente”, recomendó Casafe.