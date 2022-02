La invasión a Ucrania impacta en el comercio de granos

Finalmente, a mitad de semana Rusia inició su avanzada sobre Ucrania. Juntos, estos dos países son los primeros exportadores mundiales de aceite de girasol, primeros exportadores en trigo y terceros exportadores mundiales de maíz. Todos estos productos se exportan en su gran mayoría a través de los puertos del mar Negro, que hoy tienen prácticamente paralizadas sus exportaciones.

Luego de conocida la noticia de la invasión Rusa a Ucrania, el mercado nocturno de Chicago reaccionaba con límites de suba en Trigo (+18 US$), Maíz (+14 US$) y Soja (+28 US$). Conforme pasaban las horas los precios en Chicago fueron buscando nuevos niveles en función de la incidencia de los productos del mar Negro en el comercio global. Por caso el trigo y maíz siguieron muy firmes, en cambio la soja luego de haber subido 28 US$ fue corrigiendo hasta ubicarse con bajas de 0,70 US$/ton. Tiene sentido este comportamiento diferencial de cada uno de los productos pues en el caso de la soja , Rusia es actor marginal en el comercio global, exportando solamente un millón de toneladas, en un comercio global de 165 millones de toneladas. Se entiende entonces por qué Chicago aplicó paños fríos a la primera reacción extremadamente alcista de la soja. Esto quiere decir que Chicago perdió en pocas horas los 28 US$/ton que había ganado en los comienzos de la rueda de operaciones una vez conocida la noticia de la invasión rusa.

En el caso del girasol el aceite no cotiza en Chicago, y entre los dos países son los primeros exportadores de aceite de girasol del mundo, con un volumen conjunto de exportaciones de 10,5 millones de toneladas, equivalentes al 78% del comercio mundial de aceite de girasol de 13,4 millones. Aquí si se espera una fuerte reacción alcista en el precio del aceite de girasol, que posiblemente se vea reflejado en los precios sobre el puerto de Rotterdam, principal mercado referente de los aceites a nivel mundial, fundamentalmente aceite de girasol.

En trigo, Rusia y Ucrania son los primeros exportadores mundiales con un volumen conjunto de 59 millones de toneladas, casi el 30 % del comercio global estimado en 205 millones de toneladas. Aquí es muy relevante el impacto del conflicto, en la medida que su resolución lleve más tiempo.

Finalmente en maíz vemos que Ucrania es el cuarto exportador mundial con 33,5 millones de toneladas mientras que Rusia exporta solamente 4,5 millones de toneladas, de un mercado mundial total de 203 millones de toneladas. No obstante, al estar en la misma zona del conflicto va a tener un impacto similar al del trigo en el mercado global.

Tratando de resumir el impacto del conflicto Rusia-Ucrania sobre el precio de los commodities agrícolas podemos inferir en una primera aproximación que el girasol, el trigo y el maíz en ese orden serán los mas beneficiados por al suba de los mismos. En el caso de la soja, la poco significativa participación de Rusia en el comercio mundial, implica que no tendrá influencia alcista en los precios.

Esta es la fotografía de hoy del impacto que ha tenido en el mercado mundial a pocas horas de desatado el conflicto. Sin embargo, este es el comienzo de una nueva crisis global, que recién comienza y sin dudas tendrá efectos sobre la tendencia de la economía. El aumento en el precio de la energía, gas y petróleo, en el precio de los fletes marítimos, el mayor costo de los alimentos tendrán impacto directo en tasa de inflación global. Conforme aumente el nivel de la inflación, habrá un aumento de las tasas de interés, lo que provocará una mayor restricción de acceso al crédito y aumento en el costo de los mismos. El mundo por venir será muy distinto al que hemos visto en estos últimos años. Hoy hay euforia alcista por la crisis de oferta que se está viviendo a nivel global, pero una vez que la crisis decante y se recompongan las existencias de granos, podremos ver un nuevo escenario bajista, a partir del ingreso al mercado mundial de la próxima cosecha del hemisferio norte, en septiembre próximo.

El autor es presidente de Pablo Adreani & Asociados