Las lluvias en Sudamérica tuvieron un medido impacto bajista sobre los precios de la soja en Chicago

Los precios de la soja cerraron en baja hoy por tercera rueda consecutiva en la Bolsa de Chicago, donde incidió sobre el mercado el tiempo húmedo que se registra sobre zonas agrícolas de Brasil, Paraguay y de la Argentina donde, sin embargo, las lluvias resultan hasta el momento muy heterogéneas e incapaces de modificar un escenario que ya incluye pérdidas inexorables por la sequía que afectó el desarrollo de los cultivos.

Al cierre de los negocios, las pizarras reflejaron pérdidas de US$3,13 y de 3,12 sobre los contratos marzo y mayo de la soja, cuyos ajustes resultaron de 500,17 y de 503,76 dólares por tonelada. Del complejo sojero estadounidense los mayores quebrantos de la rueda los padeció la harina, con un valor para la posición marzo que cayó un 3,8%, al pasar de 447,09 a 430 dólares por tonelada. El subproducto de la soja venía acumulando fuertes subas en las semanas precedentes por la chance de que pérdidas en la Argentina elevaran el nivel de las exportaciones estadounidenses.

El impacto muy medido de las lluvias sobre los precios del poroto de soja respondió en particular a lo visto hasta el momento en Brasil. “Estuvo lloviendo en los últimos días, pero los volúmenes fueron pequeños y su distribución desigual”, contó a LA NACION desde Brasil Daniele Siqueira, analista de mercados de la firma AgRural. Agregó que Rio Grande do Sul recibió un máximo de 40 milímetro, “un volumen bajo frente a temperaturas muy altas que continúan castigando los cultivos de soja y de maíz en ese Estado. En Paraná sigue lloviendo mejor en los dos tercios orientales del Estado, lo que es bueno para los cultivos sembrados más tarde, pero en el oeste la crisis de la soja es muy, muy grave y sigue empeorando. De igual modo, en el sur de Mato Grosso do Sul los productores continúan preocupados por la falta de precipitaciones”.

Según la especialista, en proporción, las precipitaciones que recibió Brasil fueron menores que las caídas en la Argentina desde el fin de semana. “En resumen, las lluvias recientes son bienvenidas, pero hasta ahora el alivio que han traído es limitado. Tras el último recorte desde los 144,70 millones de toneladas previstos en diciembre, continuamos con nuestra estimación para la cosecha de soja en 133,40 millones de toneladas, dato que será revisado a principios de febrero. Hasta entonces se pronostican lluvias para los próximos 15 días sobre el sur de Brasil, con los mayores volúmenes anunciados para Paraná y con pocas expectativas de agua para Rio Grande do Sul”, advirtió Siqueira. Detrás de Mato Grosso, éstos dos Estados ocupan el segundo y el tercer escalón en el podio de los mayores productores de granos del país, respectivamente.

Precipitaciones acumuladas en los últimos diez días en Brasil, con Rio Grande do Sul entre los Estados menos favorecidos INMET

Ayer la Compañía Nacional de Abastecimiento, dependiente del Ministerio de Agricultura de Brasil, relevó el avance de la cosecha de soja sobre el 1,7% del área apta, contra el 0,3% de igual momento de 2021. En Mato Grosso ya se recolectó el 5,1% de la superficie y en Paraná, el 2% del área.

En el nivel local la lectura no difiere mucho. Según Cristian Russo, jefe de estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la inestabilidad va a seguir hasta el domingo. “Probablemente haya muchas zonas de la región pampeana con acumulados superiores a los 50 milímetros, que eran la mínimo que se necesitaba para empezar a dejar atrás la falta de agua, pero también vemos que hay otras muchas zonas que van a seguir muy complicadas, como toda la franja centro-este de Buenos Aires”, dijo a LA NACION el especialista.

Advirtió que hoy la escena es parcial y que habrá que esperar a ver qué depara toda la secuencia de lluvias, sus acumulados y su cobertura, para analizar con un mayor grado de certidumbre su influencia sobre los cultivos.

“No hay que perder de vista que los últimos días de temperaturas extremas, previos a las lluvias, fueron letales y acentuaron los reportes de pérdidas graves que ya veníamos recibiendo desde áreas de la zona núcleo. Las lluvias contribuyen a dar vuelta la página en buena parte de la región pampeana desde las condiciones de sequía, pero hay que analizar qué quedaba en el lote por ser revitalizado con ese aporte de humedad, porque la situación de base era realmente muy delicada antes de la llegada de las precipitaciones”, explicó Russo y añadió que habrá mucho por relevar desde la semana próxima.

El miércoles pasado la BCR redujo de 45 a 40 millones de toneladas su expectativa sobre el volumen de la cosecha de soja en la Argentina y de 56 a 48 millones su expectativa sobre la producción de maíz.

Subas para el maíz

En Chicago los precios del maíz cerraron hoy con leves subas por la influencia alcista del trigo y por un panorama para Sudamérica que aún necesitaría más humedad para reencauzarse. Al cierre de las operaciones las posiciones marzo y mayo del cereal sumaron US$1,28 y 1,08, en tanto que sus ajustes fueron de 236,01 y de 236,21 dólares por tonelada.

Respecto del trigo, que venía de tres semanas bajistas consecutivas, una activa posición compradora de los grandes fondos de inversión le posibilitó a la posición marzo de Chicago y de Kansas recuperar US$10,11 y 10,20, al pasar de 272,45 a 282,56 y de 273,74 a 283,94 dólares por tonelada, respectivamente.

Mercado doméstico

Los precios de la soja argentina no registraron cambios significativos hoy, dado que los compradores volvieron a ofrecer hasta 385 dólares por tonelada de soja con entrega inmediata sobre las terminales del Gran Rosario. Su equivalente en la moneda local, de 40.028 pesos, superó los 39.056 pesos calculados por la BCR como la capacidad teórica de pago de la industria aceitera exportadora.

En cuanto a la soja de la próxima cosecha, para las entregas entre abril y mayo, los interesados ajustaron sus propuestas de 352 a 350 dólares por tonelada.

Las pizarras del Matba Rofex reflejaron una mejora de US$2 para la posición febrero, que pasó de 380 a 382 dólares por tonelada, y estabilidad en 356 dólares para el contrato mayo.

Por tonelada de maíz con entrega inmediata los exportadores mantuvieron sin cambios sus ofertas, de 250 dólares por tonelada para Bahía Blanca y de 220 dólares para el Gran Rosario. Esta brecha de precios tienen que ver la crisis del Paraná, que sigue obligando a los compradores a originar más mercadería sobre el sur de Buenos Aires para completar los buques en las terminales marítimas.

El maíz de la próxima cosecha, para las entregas entre marzo y abril, también se mantuvo con valores estables, dado que los interesados ofrecieron 245 dólares por tonelada para Bahía Blanca y para Necochea, y 215 dólares para el Gran Rosario.

Los contratos febrero y abril del maíz en el Matba Rofex perdieron un dólar y cerraron con ajustes de 226 y de 220 dólares por tonelada.

En cuanto al trigo, los movimientos se concentraron sobre los puertos del sur, con mejoras en las propuestas de los exportadores de 235 a 245 dólares por tonelada para Bahía Blanca y de 235 a 240 dólares para Necochea, mientras que para el Gran Rosario las ofertas se mantuvieron en 231 dólares por tonelada.

Las posiciones marzo y julio del trigo en el Matba Rofex sumaron US$1 y 0,50, al terminar la jornada con ajustes de 241 y de 243 dólares por tonelada.