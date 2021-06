Vicentin: confirman un embargo por más de $111 millones

Una Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, confirmó un embargo millonario contra bienes y exdirectivos de la cerealera Vicentin en una causa iniciada tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En agosto de 2020, el organismo denunció a exdirectivos de la empresa por una supuesta maniobra de facturación apócrifa para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto superior a los $111 millones.

En ese momento, impulsó la denuncia contra Vicentin y sus responsables “por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales”. La denuncia recayó en un juzgado federal de Reconquista, Santa Fe.

Allí la Justicia había confirmado embargos por el monto de la denuncia y ahora la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lo mismo.

La Cámara resolvió “hacer lugar al embargo de bienes libres de la firma y las personas físicas denunciadas en autos, bajo responsabilidad de la denunciante, en cantidad suficiente para cubrir la suma de $111.637.479 que fuera denunciado como perjuicio fiscal”.

“La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019. La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores”, señalaron fuentes oficiales.

Denuncia

“La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos entre 2016 y 2019. El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería”, agregaron las fuentes.

Vicentin, con una deuda concursal por $122.375,4 millones, anunció el 13 de mayo pasado que la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y Viterra Argentina (esta firma antes se llamaba Oleaginosa Moreno Hnos. SA, de la multinacional Glencore) expresaron su intención por comprar la mayoría de la compañía a través de una capitalización. Podrían quedarse con hasta el 90% de la firma.

LA NACION