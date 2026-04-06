“Al borde del precipicio, dimos un paso al frente”: el alza del gasoil golpea a la pesca y ya hay flotas paralizadas

A pocos días de que el Gobierno habilitara la posibilidad de aumentar el corte de biocombustibles, con hasta un 15% de bioetanol en naftas y 20% de biodiésel en gasoil de manera voluntaria, la industria pesquera encendió una señal de alarma por el impacto directo del precio del gasoil en su estructura de costos. Según advirtieron, el gasoil ya acumuló un incremento superior al 40% en lo que va de 2026. Ya hay paralización de la flota de fresqueros y costeros de Mar del Plata, lo que impactaría en el abastecimiento interno.

La preocupación que reflejan las intercámaras de la industria pesquera vuelve a tensar al sector exportador, quienes presentaron un pedido formal ante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros para que intervenga con medidas urgentes frente a lo que definieron como un “deterioro acelerado” de la actividad. Las flotas costeras y fresqueras de Mar del Plata ya comenzaron a paralizar su actividad y apuntan al gasoil como el principal factor de quebranto. La industria pesquera es el octavo complejo exportador del país con ventas externas por más de 2000 millones de dólares anuales.

“A los problemas de costos que ya teníamos previos al conflicto con Irán, se suma ahora este importante aumento del petróleo, que hará que las flotas de menor porte, como las costeras y parte de la flota fresquera, no puedan operar sobre especies cuyo valor de mercado no cubrirá ese costo”, dijo Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca).

El gasoil representa entre el 20% y el 45% del costo operativo de un buque, según el tipo de flota y especie. En ese contexto, una suba tan acelerada en pocos meses se traduce en un deterioro inmediato de la rentabilidad. “Estábamos al borde del precipicio y con esto dimos un paso al frente”, sintetizaron.

Eduardo Boiero, presidente de Capeca Gentileza

En contraste con todo el año 2025, período en el que el gasoil acumuló una suba comparable al índice inflacionario, solo en los primeros meses de 2026 los incrementos ya superaron ese mismo umbral, según lo informado por los propios proveedores de combustible, según detallaron. Además, en el sector sostienen que la velocidad e imprevisibilidad de estas subas generan un marco de altísima incertidumbre que paraliza la planificación empresaria.

En esa línea, el presidente de la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caapba), Diego García Luchetti, advirtió que el sector enfrenta “una combinación de factores que compromete seriamente su continuidad operativa”, entre ellos el incremento abrupto de costos, la presión tributaria sobre insumos clave, el encarecimiento logístico y la incertidumbre para planificar.

En ese contexto, señaló que el combustible “se ha convertido en el principal factor crítico” de la actividad: puede representar entre el 30% y el 50% del valor de producción de una marea y cualquier suba impacta de forma directa en la rentabilidad, al punto de volver antieconómica la salida a pesca. Además, remarcó que “este desfasaje no puede trasladarse a precios: el valor del pescado fresco en muelle se mantiene atado al tipo de cambio y, sin variaciones, la merluza entera continúa pagándose en torno a $900 por kilo más IVA”.

El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) representa el 15,8% del precio final y el tributo al CO2 añade un 0,9% adicional. Ambos gravámenes se actualizan trimestralmente por inflación, lo que genera una indexación de costos que no se condice en ningún momento con la evolución de los precios internacionales del pescado.

El sector denunció un fuerte deterioro de costos y pidió medidas urgentes Roberto Michel - Shutterstock

Boiero añadió que la flota tangonera congeladora que va a langostino está y sigue a la espera de que la conducción del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) dé respuesta a la propuesta de acuerdo que se hizo desde las cámaras, todo conforme al compromiso asumido en 2025. “Sin eso y con esta nueva situación, la flota no podrá salir a la temporada de langostino”, precisó.

“El nuevo valor del gasoil impactó en el valor de la Unidades Pesca (UP), que pasó este lunes a ser de $1833 y que se utiliza para fijar lo que se paga en multas, aranceles, etc., lo que hará cada vez más gravosa toda la ecuación de las empresas. Con mercados que están con baja demanda, agravado por la guerra y la crisis energética, y el aumento de costos en los principales mercados", dijo.

Los empresarios recordaron que la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente desestabilizó las rutas comerciales y provocó un aumento exponencial en los fletes de contenedores, que actúa como un arancel encubierto sobre las exportaciones pesqueras. A eso se suma la retracción del turismo y la gastronomía en Europa, que generó una caída en la demanda y presiona a la baja los precios de venta en los principales mercados de destino.

La paralización de la flota impactaría en el abastecimiento interno Dmitrii Mochenov - Shutterstock

En ese marco, el impacto es dispar, pero generalizado. Mientras la flota de altura opera con márgenes cada vez más ajustados, en el segmento costero la situación es crítica. En puertos como Mar del Plata, las descargas de variado costero cayeron cerca de un 40% en el primer bimestre del año frente a igual período de 2025. Para los empresarios, el aumento del gasoil “puede ser el tiro de gracia” para estas embarcaciones, que ya venían al límite de su rentabilidad.

La paralización de la flota impactaría en el abastecimiento interno de pescado fresco y en toda la cadena: plantas procesadoras, servicios portuarios y empleo. Las cámaras solicitaron tres medidas concretas al Gobierno: una exención o alivio transitorio en los impuestos al gasoil naval, un esquema que otorgue previsibilidad en los precios de los combustibles y herramientas que compensen el encarecimiento de los fletes internacionales.

Señalaron que países competidores como Francia y España ya implementaron mecanismos de asistencia para sus flotas, lo que profundiza la desventaja competitiva local. El sector propuso avanzar en una mesa técnica urgente con las autoridades.