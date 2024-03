Escuchar

El economista Carlos Melconian consideró que al campo hay que incluirlo en una “idea federal y productivista” y que no tiene que “tener miedo porque es uno de los sectores más competitivos”.

En declaraciones a radio Continental, el exreferente económico de Patricia Bullrich como candidata presidencial, consideró que el país “necesita un cambio de régimen donde se recupere la inversión, los argentinos saquemos nuestros dólares del colchón y que todo extranjero digno que quiera venir a invertir lo haga”.

Melconian, que dio una charla en Expoagro a la que asistió una gran cantidad de productores, lamentó que en la muestra hayan pasado políticos que “tiran chupetines”, en referencia a las promesas que se la hacen a la actividad y luego no se cumplen.

“El campo es un gran generador de dólares”, recordó y destacó que “el ingreso del productor en pesos termina siendo dependiente del tipo de cambio del momento, de los precios internacionales y de los impuestos que paga. Cuando ese número da bien, el campo es una vaca lechera a la que en el camino le sacan tanto en dólares como en impuestos. Si viviéramos en Armenia, donde hay montañas, esa cuenta no existiría, pero como vivimos en un país que Dios le dio generosidad y sus gringos trabajan bien, el sector es superavitario”, señaló en el programa La hora del campo.

“Un estadista debería contemplar cómo se incorpora eso [por el campo] a una idea federal y productivista. Y ahí es donde viene lo de ´te prometo el chupetín ́ y después no se lo dan: me refiero a las políticas impositivas y al tipo de cambio real”, sostuvo. Y recordó que él recibió críticas por parte de dirigentes rurales porque en la campaña electoral no hablaba de eliminar las retenciones a la soja, al maíz y al trigo mientras la situación fiscal fuera crítica. “A todos les expliqué la verdad, pero me pedían que dijera otra cosa”, sostuvo en referencia a la necesidad de buscar el voto del campo con la promesa de llevar a cero los derechos de exportación.

Carlos Melconian, en Expoagro 2024

Aunque no expresó una crítica directa al gobierno de Milei, Melconian puntualizó que “sin programa [de estabilidad] y a pura ortodoxia hay un camino duro”. Para el economista, “todos los programas de estabilidad requirieron de un tiempo de preparación, de comunicación no relato, con contenido y mucha gente trabajando”.

Según Melconian “esto no es un programa de estabilización, aunque el Gobierno pueda interpretar esto. Si no tiene la pátina heterodoxa que hace falta especialmente con la informalidad y la previsión social, es más costoso. A puro latigazo de ortodoxia estas cosas son más duras y lo digo desde una persona que apuesta a los libres mercados”, expresó.Y recordó que en 2015, cuando formaba parte del gobierno de Mauricio Macri, la “versión duranbarbista [por Jaime Durán Barba, asesor de Macri]” lo acusaba de ultraortodoxo, “y yo no me moví de ahí”.