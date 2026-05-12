Alemania analiza su Reforma Laboral más ambiciosa: busca eliminar el límite de ocho horas diarias

BERLÍN.– Alemania se prepara para abrir uno de los debates laborales más delicados de Europa. El gobierno de coalición entre la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana (CDU/CSU), de centroderecha, y el Partido Socialdemócrata (SPD), de centroizquierda, impulsa una reforma que busca flexibilizar la histórica jornada máxima de ocho horas diarias y reemplazarla, en ciertos casos, por un esquema basado en un límite semanal de trabajo.

Un trabajador en un horno de la empresa acerera Salzgitter AG, en Salzgitter, Alemania Markus Schreiber - AP

La iniciativa, que la ministra de Trabajo Bärbel Bas presentará formalmente en junio ante el Bundestag, ya generó un fuerte rechazo sindical y amenaza con convertirse en una nueva disputa sobre el futuro del mercado laboral europeo, informó el diario Welt. El Ejecutivo sostiene que el objetivo no consiste en ampliar la cantidad total de horas trabajadas, sino ofrecer mayor margen de organización y facilitar la conciliación entre vida familiar y empleo.

Actualmente, la legislación alemana establece una jornada máxima general de ocho horas diarias y un techo de 48 horas semanales. El proyecto oficial busca modificar esa lógica para permitir una distribución más flexible de las horas de trabajo a lo largo de la semana.

Dos maquinistas de tren se ven en la locomotora de un tren estacionado a las afueras de la estación central en Fráncfort, Alemania Michael Probst - AP

En la práctica, el cambio abriría la posibilidad de extender algunas jornadas laborales a cambio de reducir otras, suscribe el Huffington Post. El gobierno alemán argumenta que esa adaptación permitiría responder mejor a nuevos modelos de empleo, necesidades sectoriales variables y formas de organización más flexibles.

Bas defendió además otro de los pilares de la reforma: la implementación obligatoria de un sistema de registro electrónico de jornada laboral. Según explicó la ministra socialdemócrata, la medida busca proteger a trabajadores de sectores con menor capacidad de negociación, especialmente en áreas como reparto, logística, paquetería y servicios precarizados.

El Ejecutivo alemán considera que el control digital del horario permitiría evitar abusos y garantizar límites efectivos al tiempo trabajado. La iniciativa también acerca a Alemania a la tendencia que varios países europeos comenzaron a aplicar tras distintos fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el registro obligatorio de horas laborales.

Trenes estacionados ante una estación en Fráncfort, Alemania Michael Probst - AP

La propuesta llega además en un contexto particular para Europa. Durante los últimos años, gran parte del debate laboral continental giró alrededor de la semana laboral de cuatro días, la reducción horaria y las políticas para disminuir el estrés y mejorar el equilibrio entre trabajo y vida personal.

Sin embargo, el enfoque alemán se mueve en otra dirección. Berlín no propone trabajar menos horas totales, sino redistribuirlas con mayor flexibilidad. El centro de la discusión deja de estar en la reducción de jornada y pasa a enfocarse en la adaptabilidad empresarial y la organización flexible de horarios.

Una fábrica de Volkswagen en Alemania

La reacción sindical no tardó en aparecer. La Confederación Sindical Alemana (DGB) rechazó con dureza el proyecto. Su presidenta, Yasmin Fahimi, cuestionó públicamente la iniciativa y advirtió que solo puede “desaconsejarla”.

Los sindicatos temen que la reforma termine extendiendo de hecho las jornadas laborales, aumente la presión empresarial y debilite mecanismos históricos de protección social. También alertan sobre un posible incremento del agotamiento laboral en un país que ya enfrenta problemas de envejecimiento poblacional y escasez de mano de obra calificada.

Del otro lado, sectores empresariales y dirigentes conservadores respaldan la iniciativa. La ministra de Economía, Katherina Reiche, ya había reclamado meses atrás una rápida implementación de un sistema semanal flexible para todas las actividades económicas.

Los defensores del proyecto sostienen que las normas actuales resultan demasiado rígidas para industrias con cargas de trabajo variables y que Alemania necesita modernizar su mercado laboral para mantener competitividad frente a otros países europeos y economías globales.