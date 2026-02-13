Alerta: anticipan un faltante de 200.000 toneladas de carne para 2026 y precios por encima de la inflación

En 2026 habrá unas 200.000 toneladas menos de carne vacuna en el mercado argentino. La caída responde a una reducción proyectada de entre 800.000 y un millón de cabezas en la faena, después de tres años consecutivos con un promedio de 13,85 millones de animales sacrificados y una pérdida acumulada superior a 3 millones de cabezas del stock. Con las exportaciones que se mantendrían en los mismos niveles, el ajuste impactará principalmente en el consumo interno: faltarían entre 150.000 y 200.000 toneladas para el mercado doméstico, lo que equivale a más de 4 kilos menos por habitante al año, lo que será una fuerte tensión sobre los precios.

De acuerdo con los analistas del sector, el sector inició un proceso de retención de vientres y recría que, si bien es una buena noticia para el stock futuro, generará una restricción de oferta “inexorable” en el corto plazo. Los números que manejan los consultores privados encienden una luz amarilla para el bolsillo del consumidor, ya que se estima que este año faltarán stock de carne en el mercado, lo que presionará los precios por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El consultor ganadero Víctor Tonelli, señaló que entre 2023 y 2025 se faenaron en promedio 13,85 millones de cabezas por año, un nivel “por encima de la línea de equilibrio”. Y se han perdido más de 3 millones de cabezas en el stock. Explicó que el ciclo de retención comenzó técnicamente alrededor del 1° de noviembre pasado. Los datos de faena ya muestran una caída del 10% en los últimos meses. “Mi estimación para 2026 es que la faena caerá entre 800.000 y un millón de cabezas”, proyectó.

Según los datos del Consorcio ABC, la faena del primer mes de 2026 se ubicó en aproximadamente 1,014 millones de cabezas.. Esto implicó una caída mensual, con respecto a diciembre del año 2025, del 10,4%, que equivale a unos 118.100 animales.

“La producción de carne bovina obtenida en enero de 2026 resultó cercana a las 239.100 toneladas equivalente res con hueso, que implicó una caída del 8,1% con respecto al mes de diciembre del año pasado; y una caída del 10% con respecto al mes de enero del año 2025”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio en el informe.

Aunque se espera que los animales lleguen a faena con más kilos, analizó Tonelli, lo que mitiga levemente el impacto, el volumen total de carne disponible se reducirá drásticamente. “Estimo una caída neta de alrededor de 200.000 toneladas para este año“, sentenció.

Con un mercado internacional que demanda y tracciona, el experto descartó que el ajuste venga por el lado de las exportaciones, que se mantendrían estables o con una baja marginal. “Esto le va a pegar en la línea de flotación al mercado interno”, advirtió Tonelli. Analizó que si faltan 200.000 toneladas y la exportación no cede terreno, el consumo doméstico absorberá el faltante que se genere. “Para 47 millones de argentinos, el consumo caerá por arriba de los 4 kilos por habitante por año“, detalló.

El escenario base es de “mucha tensión de precios”, con valores del ganado y de la carne corriendo “por arriba de la inflación” para racionar la demanda ante la escasez física de producto.

Para Fernando Canosa, consultor y referente del sector, lo que atraviesa la ganadería no es una crisis terminal, sino una “crisis de crecimiento”. El especialista explicó que hay dos factores concurrentes: “Si hay realmente una mayor retención para ponerle más kilos a los animales para faena, lo que va a pasar es que se va a diferir por más tiempo y por eso habría menos kilos en la faena. Hay menos terneros, consecuencia de las ‘despolíticas’ públicas de años anteriores y la sequía. La tendencia de ponerle más kilos a cada animal es por la mejora de precios”.

Este proceso implica que los animales pasan más tiempo en el campo, recrías más largas, y tardan más en llegar al frigorífico. “Si hay mayor retención, se difiere la oferta en el tiempo. Lo que falte hoy, va a estar mañana; si falta este año, habrá mucho más el año que viene. La faena va a depender un poco cómo se vaya comportando el mercado, pero la tendencia sería a que haya menos", explicó Canosa.

En la industria, Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), coincidió que el problema no es de demanda, sino de materia prima: “No está la mercadería para faenar esos kilos y si eso sucede vamos a seguir con un mercado con mucha fragilidad ante cualquier suceso”.

El empresario advirtió sobre la “fragilidad” del mercado actual y recordó que la ganadería es una “fábrica a cielo abierto” donde cualquier evento —lluvias excesivas, feriados cortos— puede disparar la volatilidad de precios instantánea. “No creo que la baja en toneladas sea porque el consumo no tiene poder adquisitivo, sino porque falta la materia prima“, resumió y destacó que la puja de la exportación mantendrá el mercado tensionado.

En rigor, las proyecciones de los expertos indican que el esfuerzo de retención actual comenzará a dar frutos recién en 2028, cuando el ciclo ganadero complete la recuperación del stock perdido y permita volver a niveles de oferta más holgados.