Alerta: la Rural teme un importante impacto en los costos del agro si se prolonga la guerra en Medio Oriente

En medio de la escalada del gasoil y de la urea, dos insumos estratégicos para el campo, por el impacto de la guerra en Medio Oriente la Sociedad Rural Argentina (SRA) alertó en un informe que, de prolongarse el conflicto, esto significará para la campaña fina (trigo y cebada, cultivos que se empezarán a sembrar en mayo próximo) aumentos del 9,5% en campos ubicados a 300 km de los puertos y del 11% en establecimientos a más de 600 km del puerto.

Según el reporte, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos Internacionales de la entidad ruralista, desde el inicio del conflicto la urea, un fertilizante de alta demanda para el trigo, subió más del 42% en el mercado local, mientras que el gasoil grado 2 acumuló incrementos del 22%.

“Entre el 28 de febrero y la tercera semana de marzo de 2026 el precio del gasoil grado 2 registró aumentos acumulados del 22%. Un incremento del precio del gasoil, en este momento de la campaña agrícola, afecta principalmente en los costos de cosecha y en el del transporte al puerto”, dijo.

Explicó: “Respecto del costo de cosecha se estima que el gasoil impacta en promedio en el 15% del costo total de esta labor, con lo cual un aumento del 22% del mismo impacta en el costo de recolección en un 3,3%”. Y añadió: "En cuanto a los costos de transporte, el gasoil representa un tercio del costo del transporte automotor de cargas, por tanto, este movimiento del precio del gasoil se traduce en aumentos estimados de entre 6% y 7% en los costos de flete agrícola".

El impacto de la guerra en el trigo en el costo en dólares por hectárea

En rigor, si bien ahora frenada por las lluvias, en la región pampeana se vino recolectando maíz y se estaba a las puertas de un avance en soja. Para la SRA, con mayores fletes sube la participación de este rubro en el precio recibido por el productor, lo que afecta su resultado económico. Al respecto, detalló: “En el caso de la soja, para un establecimiento con 300 Km de flete, la incidencia de su costo en el precio que recibe el productor pasa de 11% a 12%, mientras que para el caso del maíz pasa de 20% a 21%”.

Así cambia la ecuación en soja y en maíz con la suba del flete

Junto a cómo cambia la incidencia en porcentajes la entidad también hizo el análisis en el costo por tonelada. Sobre esto precisó: “Un aumento del 22% en el valor del gasoil aumenta el costo del flete de US$35 por tonelada a US$38 para el caso de 300 km de distancia. Mientras que para una mercadería que debe asumir un flete de 800 km el costo pasa de US$61 la tonelada a US$65 y para un flete de 1100 km el costo por tonelada pasa de US$70 a US$75″.

Campaña en alerta

Como se mencionó, en el mercado interno la urea aumentó un 42%, 530 a 750 dólares la tonelada, lo que de por sí implica costos más caros para la próxima campaña de trigo. Hoy, LA NACION contó, en base a fuentes del mercado, que hay stock de fertilizantes para cubrir entre 30 y 60 días, lo que permitiría un inicio sin sobresaltos de la campaña.

De acuerdo con el reporte de la SRA, “considerando todos aquellos costos en los que influye el valor del petróleo o del gas se estima que el costo total, en el caso del trigo 2026/27 para un campo ubicado a 300 Km del puerto, se incrementaría un 9,5% si el efecto perdura en el tiempo y los precios del gasoil y la urea se mantienen en los actuales niveles”. Por hectárea se trata de US$58 por hectárea extra.

En detalle, apuntó, la suba del precio de la urea añadiría alrededor de US$39 al costo total. Por su parte, dijo, el mayor precio del gasoil y su impacto en los costos derivados, como el flete, sumaría otros US$19 a la nueva ecuación económica.

La entidad alertó sobre un mayor impacto en zonas más alejadas. “Por ejemplo, en un campo ubicado a 600 kilómetros del puerto, los costos de producción del trigo pasarían a incrementarse un 11% respecto a los valores pre-guerra, un 1,5% más que para un establecimiento que tiene solo 300 km de flete a destino”, expresó.