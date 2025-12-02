Angus: Amadeo Derito asumió como presidente de la principal raza ganadera del país

La Asociación Argentina de Angus tiene nuevo presidente. La entidad informó que Amadeo Derito asumió al frente de la institución para el período 2025–2027, tras la elección realizada mediante la lista “Federalismo, Unidad y Renovación”, la única que se presentó y que quedó proclamada una vez cumplido el plazo estatutario. Derito sucede a Alfonso Bustillo, quien concluyó sus dos períodos consecutivos al frente de la institución y deja —según informó la organización— una estructura modernizada que promueve alternancia y renovación.

De acuerdo con Angus, la nueva Comisión Directiva marca un cambio institucional relevante: por primera vez en la historia, ningún expresidente integrará la conducción, aunque seguirán participando en una comisión consultiva especial. Según señaló la entidad, esto no representa una ruptura sino “una evolución institucional” que combina renovación con continuidad de la experiencia.

Amadeo Derito cuando Angus inauguró su Centro de Exposiciones en Cañuelas Lucas Casatti - Expoagro

La lista que asume presenta una renovación amplia: 13 de los 21 directores son nuevos, y la Asociación destacó que se profundiza la representación federal con referentes jóvenes de distintas zonas productivas.

“Angus es una asociación de criadores, no un club de cabañeros”, expresó Derito, y agregó que la entidad está compuesta por miles de productores de todo el país, “desde el que vende su ternero en un remate hasta el que exporta carne Angus certificada”. En relación a su forma de conducción, señaló: “Vamos a armar un equipo de trabajo, repartir el juego, integrar a todas las regiones y seguir fortaleciendo el crecimiento de la raza en todo el país”.

También hizo hincapié en la valorización del producto Angus dentro de la cadena cárnica. “Tenemos que conseguir que ese ternero Angus, de genética superior, se venda mejor; que el productor que venda un novillo Angus consiga mejores precios; que el frigorífico que exporta carne Angus obtenga un plus por su calidad. En toda la cadena hay valor para potenciar.

Derito sostuvo, además, que Angus participa en todos los eslabones: “Angus está presente en toda la cadena de la carne: desde el criador hasta la góndola. Vamos a trabajar para que cada eslabón reciba reconocimiento por la calidad que aporta”.

Alfonso Bustillo, Amadeo Derito, y Nicolás Pino, presidente de la Rural, que estuvo en la ceremonia Angus

Finalmente, remarcó los ejes estratégicos que continuarán guiando a la institución: “Seguiremos promoviendo innovación genética, trazabilidad, sustentabilidad y el posicionamiento de la Carne Angus Certificada en los mercados más exigentes”.

La nueva Comisión Directiva quedó integrada por Amadeo Derito como presidente y Fabián Otero como vicepresidente. Entre otros cargos, como vocales fueron designados Roque Cassini, Alejandro Spinella, Carlos Fernández, Federico Vizzolini, Patricia Iglesias, Luciano Correndo, Marcela Gutiérrez y Juan Martín Ojea. En carácter de suplentes quedaron Ignacio Cabo, Gustavo Pouyanne y Gilda Torres.