Apuntan contra un excandidato del Frente de Todos por la usurpación de un campo

Desde el 24 de diciembre por la tarde, los productores de Los Puestos, en el departamento Leales de Tucumán, están movilizados por lo que califican de “usurpación” de un campo de 600 hectáreas a partir de la presentación de un supuesto boleto de compraventa de 1999 no registrado. Ese documento lo presentó Pedro Ernesto Manzur, un excandidato a diputado suplente del Frente de Todos, y empleado del gobierno provincial. Alejandro Seleme es quien se dio a conocer como su arrendatario.

Paulina Picón, heredera de ese campo, explicó a LA NACION que el 24 por la tarde vecinos les avisaron que había “entrado gente” al campo con “sembradoras y maquinaria”. Su esposo y un tío, dueño de un campo aledaño, se presentaron y los ingresantes se fueron.

Los ocupantes llegaron con máquinas y sembradoras

“Pero al día siguiente volvieron, cortaron alambres y dispararon y se metieron; siguen allí”, agregó. Alrededor de 60 personas fueron el 24 y unas 20 entraron al lugar el 25 por la noche. El campo estaba barbechado -tarea previa a la siembra- y se esperaban las lluvias para empezar a sembrar.

El 27 de diciembre hicieron la denuncia penal, pero la Justicia ingresó en feria y todavía no se avanzó. Además, presentaron dos amparos ante el juez de paz de Los Puestos; uno para recuperar ese campo hasta tanto se dirima la cuestión de fondo y el otro para poder entrar a uno aledaño -propiedad de una tía de Picón, Ernestina Teisaire- donde hay 85 hectáreas de maíz sembradas y requieren de cuidados para no perderlas. No tuvieron respuestas.

La Fiscalía ordenó una intervención policial después de la denuncia de Gregorio Tesaire, el dueño del campo; Seleme -quien dice ser arrendatario- instaló un contenedor que usan como casilla para guardar herramientas y cambiarse.

Picón cuenta que su bisabuelo compró esas tierras en 1920 y siempre estuvieron en manos de la familia. Era un campo mucho más grande, del que quedaron 1600 hectáreas divididas entre los herederos.

Unas 60 personas entraron cortando alambres y con armas, según relata la dueña

“Tenemos todos los impuestos pagos y los contratos de arrendamiento. Las tierras están divididas entre los tres hermanos, Gregorio, Ernestina y María Cristina, mi mamá, quien murió y por eso lo heredé. Está todo realizado ante la Justicia”, relata la mujer.

Asegura que en los juicios sucesorios “nunca se presentó Manzur con ese contrato de compraventa” y comenta que, aunque no hay otras denuncias realizadas, “otros productores de Tucumán y Salta” les indicaron que “hay problemas con la misma gente con otras tierras”.

Manzur, quien se presentó en el campo el jueves pasado, es empleado del gobierno provincial desde 1980 y fue segundo candidato suplente a diputado nacional por la lista de José Alberto Vitar el año pasado. Él también habría presentado un amparo reclamando que se le respete el boleto que tiene.

Marcelo Fajre, el abogado de los Teisaire-Picón, graficó a este medio que el modus operandi fue ingresar al campo cuando la Justicia entró en feria: “Hemos planteado que se tratara como asunto de feria, por eso el jueves se realizó la inspección ocular por lo que debería estar la resolución en estas horas”. Agregó que se presentaron con un “supuesto boleto de compraventa del ‘99 pero desde entonces hubo otros procesos y nunca se habían acercado”.