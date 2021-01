En protesta: instan a los productores de maíz a no recibir precios más bajos

A partir del miércoles próximo, productores autoconvocados realizarán asambleas en distintos puntos del país Crédito: Rodrigo Néspolo

Los productores autoconvocados, que esta semana realizarán asambleas en protesta por el cierre de las exportaciones de maíz, instaron a no vender el cereal con descuentos de precios por las retenciones.

En un comunicado, la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (Aapa) expresó que al estar cerradas las exportaciones no correspondería hacer el descuento de los Derechos de Exportación (DEX), conocidos como retenciones, que tienen un tributo de 12 por ciento sobre el valor FOB.

Dijeron que como las ventas externas del cereal están cerradas, "dejan de existir los DEX, por lo cual los compradores no deben descontarlos del precio" e instaron a los productores en "no aceptar precios inferiores".

Sostuvieron que siempre se manifestaron en contra de los DEX de todos los gobiernos como también de las devoluciones o compensaciones. "Consintiéndolas estamos avalando la existencia de los DEX", añadieron.

En tanto, hoy al mediodía se reunirá de manera virtual la Mesa de Enlace, integrada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) , Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA) para evaluar la decisión del Gobierno de suspender las exportaciones de maíz y las asambleas a las que convocaron los productores en distintos puntos del país a partir de pasado mañana.

"¡Mentira! Entre lo que se resta comercializar y lo comprado por la exportación, que se encuentra sin fijar, hay más de ocho millones de toneladas con un consumo interno anual de 17 millones de toneladas, con lo cual se está haciendo una reserva de casi el 50% del total anual para cubrir solo dos meses (hasta el 01/03/2021)", dijeron los autoconvocados.

"Esta maniobra del Gobierno, con la complicidad de los consumos locales, no hace más que, nuevamente, transferir recursos de los productores de maíz a las industrias avícolas, porcina, tambos, feedlots, biocombustibles, sin siquiera beneficiar a los consumidores, agregando más incidencia de la intermediación a costa de productores y consumidores", protestaron.

Por otra parte, en declaraciones previas a la reunión de la Mesa de Enlace, Carlos Achetoni, presidente de FAA, dijo que la decisión del Gobierno fue inconsulta y que cayó muy mal en las bases, con un rechazo muy fuerte. "El objetivo es que se revea la medida. No tenemos definidas aùn las medidas, vamos a analizarlo pero vamos a terminar haciendo lo que nos digan las bases", señaló al canal de cable TN.

"Nos tomó desprevenidos, estamos consultado a las bases y analizando qué hacer. La medida del Gobierno no va a tener efectos porque el productor que tenga maíz no lo va a vender y generará una reacción adversa. Es un contrasentido", agregó.

Por último, indicó que no se va a lograr que el producto llegue más barato a las góndolas y que además no incentiva una mayor producción. "No queremos que los precios se vayan a las nubes pero no porque baje el insumo maiz van a bajar las carnes", puntualizó.

