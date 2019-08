Bolsas de Cereales. Piden diálogo por la crisis luego de las PASO

Gastón Larbiou (Bahía Blanca), José Lobera Pacín (Chaco), Alberto Padoán (Rosario), José Martins (Buenos Aires), Juan Carlos Martínez (Córdoba) y Néstor Luciani (Entre Ríos) Crédito: Bolsa de Cereales

En medio de la crisis que se desató tras las PASO que dieron ganador al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y significaron una derrota de Mauricio Macri, el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, pidió que haya un diálogo frente al momento actual que sirva de cara a las elecciones de octubre próximo.

Así lo hizo durante la presentación de los "Lineamientos para una política agroindustrial" para los candidatos presidenciales que la entidad elaboró con sus pares de Rosario, Chaco, Córdoba, Bahía Blanca, Santa Fe y Entre Ríos. Se trata de un documento con ejes en lo institucional, como la seguridad jurídica y la estabilidad macroeconómica; lo económico-productivo, como la carga tributaria, entre otros puntos; lo social-territorial, esto es el recurso humano y la infraestructura, y lo ambiental.

Ante una consulta de LA NACION sobre el escenario pos PASO, que trajo una fuerte devaluación e incertidumbre política, Martins dijo que las entidades buscaban con su documento salir de la coyuntura, el hoy, y mirar el largo plazo. No obstante, indicó: "Lo único que nos queda es pedir que haya un diálogo a ver si se puede consensuar algo que nos permita llegar de una manera más estable a los próximos comicios (de octubre)".

Después, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoán, expresó que "sea el gobierno que sea" los dirigentes de estas entidades están "confiados" que "vamos a estar con el diálogo".

La semana pasada, Padoán recibió en Rosario al candidato del Frente de Todos. Allí, Fernández dijo que no podía eliminar las retenciones en lo inmediato y mostró diferencias con la política de intervención en el mercado que en su momento aplicó el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

En su documento, las siete bolsas de cereales sostienen que hay que eliminar las retenciones "en el menor plazo posible".

Sobre esto último volvió el presidente de la Bolsa de Cereales porteña ante una pregunta. En rigor, admitió que en las entidades saben que es "inviable" la eliminación inmediata y por eso se focalizan en la cuestión de hacer eso "en el menor plazo posible".

En esta línea, las bolsas presentarán a los candidatos números que muestran cómo una suba o una baja de las retenciones tiene una influencia directa sobre la producción. "Vamos a demostrar cómo un cambio impositivo pega para arriba o para abajo", precisó Martins. A modo de ejemplo, en junio del año pasado se conoció un relevamiento de la entidad que preside este dirigente que reflejó cómo el PBI del cultivo subió un 132% desde que en diciembre de 2015 se bajaron de 23 a 0% las retenciones (hoy el cereal paga de nuevo un tributo de $4 por dólar). Además, el Estado recaudó un 29% vía otros impuestos.

Entre los lineamientos de políticas, presentadas por el subdirector ejecutivo de la Bolsa de Cereales porteña Ramiro Costa, se hace foco en la necesidad de garantizar derechos de propiedad en toda la cadena de valor agroindustrial, mantener una conducta fiscal prudente, eliminar tasas municipales que no tienen una contraprestación, eliminar el tributo a la renta financiera, desarrollar el mercado de seguros multirriesgo agrícola, mejorar el accceso al financiamiento, actualizar la ley de emergencia agropecuaria (cuenta con $500 millones congelados desde 2009), entre otros puntos.

También destaca fortalecer el Mercosur, reimpulsar el relacionamiento externo, contribuir al proceso de reforma de la OMC, promover las exportaciones, impulsar la salida a bolsa de empresa agroindustriales y generar líneas especiales de financiamiento de productos regionales y agroindustriales.

Además, contempla que se sancione una nueva ley de semillas, facilitar la investigación y aprobación de cultivos resistentes a sequía y excesos hídricos (Martins aclaró que no se referían a un evento en particular con esto, como puede ser el trigo tolerante a sequía que todavía no se puede comercializar), desarrollar nuevas carreras de grado vinculadas con la bioeconomía, articular universidades y escuelas agrotécnicas con el sector privado, mejorar la logística y la infraestructura y hasta trabajar en las demandas ambientales. En esto último, entre otras cosas, se podría trabajar sobre una ley de aplicaciones periurbanas y lanzar bonos verdes como iniciativa de financiamiento agroindustrial.

Con el documento las bolsas buscan reflejar la importancia de un sector que representa el 65% de la exportación de bienes, además del 16% del PBI.

"Es importante que sirva como guía de un sector dinamizante y competitivo", señaló Juan Carlos Martínez, de la Bolsa de Cereales de Córdoba. "Estamos tratando de sentar las bases de lo que necesitamos para seguir adelante", indicó Gastón Larbiou, de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca.

Néstor Luciani, presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, remarcó: "Llegamos a tiempo en un momento para que las autoridades presentes o las que vengan tomen conciencia del aporte del sector al país".