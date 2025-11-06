Con una campaña marcada por los perfiles del suelo cargados y una expectativa de incrementar el área de siembra de maíz, Bayer, a través de su marca DEKALB, ofrece una propuesta integral basada en híbridos con alta estabilidad de rendimiento y resistencia sanitaria, junto con herramientas tecnológicas que acompañan al productor durante todo el ciclo del cultivo.

Así como el inicio de la Campaña Gruesa 25-26 se ha caracterizado por una recarga muy importante del perfil de suelo, logrando un muy buen avance de siembras tempranas de maíz, aún hay regiones que no han podido implantar el cultivo debido a excesos hídricos y problemas para poder acceder a los campos.

Campaña Gruesa 25/26. Estrategias, genética y soluciones integradas para maximizar el rendimiento en maíz tardío

“Mientras en centro-norte de Buenos Aires se han reprogramado siembras para fechas tardías, hace años que muchas otras regiones han encontrado que estas siembras les han permitido estabilizar los pisos de rendimiento, pues posicionan el período crítico del cultivo de maíz en condiciones donde hay menor probabilidad de tener un estrés hídrico”, señala Tomás Kirton, Gerente de producto maíz de Bayer Crop Science.

Tomás Kirton, Gerente de producto maíz de Bayer Crop Science.

La genética como aliada del rendimiento

Para las siembras tardías de maíz, además de definir la fecha adecuada, es fundamental la elección de la genética y el híbrido adaptado a fin de disminuir riesgos y asegurar ese rendimiento buscado. En ese sentido, Kirton asegura que los híbridos de DEKALB muestran la mayor estabilidad de rendimiento del mercado a lo largo de diferentes ambientes productivos, viéndose menos afectados por los factores de estrés que otros híbridos.

Esta característica se logró a través de décadas de selección de germoplasmas que se adaptan a condiciones ambientales estresantes asegurando el rendimiento frente a diferentes situaciones adversas. Ejemplo de esto son el nuevo lanzamiento de esta campaña, el DK73-73TRE, como así también el DK69-62TRE o el ya conocido DK72-72TRE.” — Tomás Kirton, Gerente de producto maíz de Bayer Crop Science.

En este tipo de siembras, el perfil sanitario de un híbrido es clave para poder proteger al cultivo de las principales enfermedades. “Para región templada, en fechas de siembra tardía, Tizón y Mal de Rio Cuarto (MRCV) son las dos enfermedades más importantes que pueden afectar al cultivo de maíz, ocasionando pérdidas significativas. En DEKALB seleccionamos nuestros híbridos bajo condiciones de muy alta presión para poder asegurar altos niveles de tolerancia frente a estas enfermedades”, precisa Kirton.

Sanidad del cultivo: clave en las fechas tardías

En el norte del país, el desafío sanitario es el Complejo de Achaparramiento, también conocido como Spiroplasma. En este caso es muy importante realizar un buen control de maíces voluntarios y hacer un seguimiento de las poblaciones de Dalbulus Maidis.

“La Red de Monitoreo es una herramienta muy beneficiosa. La campaña 23-24, donde hubo una presión muy alta de esta enfermedad, nos permitió caracterizar de manera muy efectiva la tolerancia de los distintos híbridos que encontramos en el mercado, y observamos que la genética de DEKALB estuvo entre las más destacadas. DK81-11TRE, DK76-12PRO4 y DK77-02TRE mostraron muy buena tolerancia a Spiroplasma y excelentes rendimientos”, sumó el especialista.

El portfolio de DEKALB ha demostrado la mayor estabilidad de rendimiento del mercado a lo largo de diferentes ambientes productivos.

Perfil agronómico y manejo del cultivo

Otro punto para considerar en siembras tardías es el perfil agronómico. Y es que por las condiciones climáticas que se dan durante el cultivo y por el mayor tiempo al que están expuestas las plantas de maíz hasta su cosecha, existe una mayor probabilidad de encontrar quebrado del tallo cuando el cultivo alcanza su madurez. Además de las condiciones climáticas, este evento es muy dependiente de las características del híbrido, por eso es importante conocer el comportamiento del material.

El ciclo también es un factor de relevancia para reducir los gastos de secada y evitar que el cultivo quede expuesto a condiciones climáticas adversas durante los meses de otoño-invierno. “El portfolio de DEKALB presenta ciclos de madurez intermedios a cortos respecto al resto del mercado. En región templada, por ejemplo, un híbrido de ciclo corto que se destaca por su estabilidad y rendimiento es el DK69-62TRE”, afirma Kirton.

Densidad, nitrógeno y protección del cultivo

Una vez que se conoce el ambiente y se ha seleccionado el híbrido adecuado para el lote, es el momento de definir las Prácticas Agronómicas específicas. En ese sentido, DEKALB brinda el servicio DK Integrado, a través del cual acompaña al productor en el proceso de selección del mejor híbrido para su ambiente y, en base a eso, genera la prescripción de densidad y nitrógeno para ese lote.

“Se trata de una recomendación específica para cada híbrido, en función a la respuesta que tiene cada uno a estas variables. A su vez, el productor puede acceder a un seguimiento del cultivo a través de FieldView y Experto Bayer, y a visitas de un Asesor Técnico de Bayer en los diferentes estadios del cultivo, incluyendo un análisis personalizado luego de la cosecha”, explica Tomás Kirton.

Una propuesta integral para el éxito de la campaña

Para lograr un planteo de siembra exitoso, es fundamental tener una mirada integral del sistema y proteger el maíz durante todo el ciclo del cultivo, evitando competir por recursos con malezas, protegiéndolo frente a insectos y cuidando el área foliar frente a posibles enfermedades.

Para esto, Bayer no solo cuenta con un portfolio de híbridos de maíz con excelente performance y estabilidad, sino que ofrece una Solución Integral de productos y recomendaciones de manejo para proteger el cultivo frente a las principales adversidades. La propuesta de Bayer se complementa con las garantías de resiembra Cultivar y Cultivar Plus, que brindan un seguro de resiembra ante eventos de granizo, encharcamiento y heladas único en el mercado.

