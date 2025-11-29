Cargo codiciado: ¿Luis Picat o Martín Ardohain?

Los nombres ya están sobre la mesa y, según cuentan en el Congreso, hay dos que picaron en punta para quedarse con el cargo de presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Según fuentes legislativas conocedoras de lo que se habla en los pasillos, el cordobés Luis Picat, que de radical “peluca” pasó a integrar plenamente en los últimos días el bloque de La Libertad Avanza, tiene amplias chances de convertirse en presidente de la mencionada Comisión de Agricultura.

Hoy está al frente de ese cargo el diputado nacional Atilio Benedetti, que dejará de serlo en diciembre próximo.

También tiene posibilidades, contaron, Martín Ardohain, de PRO La Pampa. ¿Habrá negociación entre ambos?

Retenciones

Si bien en el sector se valora que el Gobierno haya bajado las retenciones a la soja al 26%, versus la tasa anterior del 33%, y haya aplicado, aunque por su conveniencia económica, el gesto de suspender por 72 horas los Derechos de Exportación, en el agro creen que hace falta algo más concreto. Y eso fue lo que esta semana, en el cóctel de cierre de año de la Federación de Acopiadores, destacó el presidente de la entidad, Fernando Rivara. Al respecto, dijo que es “absolutamente necesario definir un cronograma de eliminación de retenciones”.

Fernando Rivara, de Acopiadores: Es “absolutamente necesario definir un cronograma de eliminación de retenciones” Gentileza

En este marco, en tanto, en el cóctel de las cadenas agrícolas se pidió “previsibilidad” para una reducción progresiva del impuesto. Alguien que estuvo en el lugar se quejaba en voz baja porque ve más celeridad en la quita de impuestos a otros sectores.