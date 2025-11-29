Cargo codiciado: ¿Luis Picat o Martín Ardohain?

Ambos diputados picaron en punta en la carrera para ser presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja
- 2 minutos de lectura'
Los nombres ya están sobre la mesa y, según cuentan en el Congreso, hay dos que picaron en punta para quedarse con el cargo de presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Según fuentes legislativas conocedoras de lo que se habla en los pasillos, el cordobés Luis Picat, que de radical “peluca” pasó a integrar plenamente en los últimos días el bloque de La Libertad Avanza, tiene amplias chances de convertirse en presidente de la mencionada Comisión de Agricultura.
Hoy está al frente de ese cargo el diputado nacional Atilio Benedetti, que dejará de serlo en diciembre próximo.
También tiene posibilidades, contaron, Martín Ardohain, de PRO La Pampa. ¿Habrá negociación entre ambos?
Retenciones
Si bien en el sector se valora que el Gobierno haya bajado las retenciones a la soja al 26%, versus la tasa anterior del 33%, y haya aplicado, aunque por su conveniencia económica, el gesto de suspender por 72 horas los Derechos de Exportación, en el agro creen que hace falta algo más concreto. Y eso fue lo que esta semana, en el cóctel de cierre de año de la Federación de Acopiadores, destacó el presidente de la entidad, Fernando Rivara. Al respecto, dijo que es “absolutamente necesario definir un cronograma de eliminación de retenciones”.
En este marco, en tanto, en el cóctel de las cadenas agrícolas se pidió “previsibilidad” para una reducción progresiva del impuesto. Alguien que estuvo en el lugar se quejaba en voz baja porque ve más celeridad en la quita de impuestos a otros sectores.
- 1
Voraxor®: más de 800 mil hectáreas probaron la nueva solución para malezas en soja
- 2
“Nunca visto”: se cosecharán 25,5 millones de toneladas de trigo y llegará un 21% más de dólares: US$3572 millones
- 3
Luego de 30 años: regresó una temible enfermedad de los cerdos al país líder por sus jamones
- 4
Dos inundaciones y tres sequías: cómo se estancó la agricultura de un partido bonaerense, ahora vuelven las vacas y el maní pide pista