Para Melconian, la inflación podría "coquetear" los tres dígitos en 2021

15 de mayo de 2020

El economista Carlos Melconian participó de una rueda de charlas virtuales que se hicieron ayer en el marco del evento anual de A Todo Trigo, de la Federación de Acopiadores de Granos, en donde aseveró que la inflación podría "coquetear" los tres dígitos en 2021. Según el análisis del expresidente del Banco Nación, la cuarentena decretada por la pandemia de coronavirus, tendrá un impacto sobre la economía, la cual requerirá de una serie de decisiones para amortiguarla.

En su charla Melconian también planteó un escenario para la salida de la cuarentena y poner sobre la mesa el impacto de la economía nacional a corto y mediano plazo.

El economista advirtió que, a medida que se flexibilice el aislamiento social y preventivo, lo que estará en discusión será la manera de "administrar el colapso". Un colapso que, sostuvo, es "inevitable" y que dependerá de la decisión del presidente Alberto Fernández, que puede salir fortalecido o debilitado de ésto.

Según el Indec, la inflación de abril fue de 1,5%. En cuanto a esto, contestó que "eso se concentra hoy básicamente en la inflación de alimentos, porque todo lo demás estuvo parado. En 2021 vamos a una aceleración inflacionaria absoluta. El escenario que vemos es que si absorben los pesos y la gente está dispuesta a retenerlos, la inflación puede quedar, cómo mínimo, como la dejó Mauricio Macri. Si la gente no tiene predisposición a aceptar el peso y el esfuerzo de absorción del Gobierno es nulo, puede coquetear los tres dígitos", afirmó.

Para el expresidente del Nación, "de esta no zafamos nosotros ni nadie", que hay que buscar paliativos, y en este contexto los paliativos serían retroceder el gasto y absorber parte de los pesos. "El Presidente deberá decidir si va o no a cesación de pagos, si acuerda o no con el FMI y si, a medida que la pandemia cese, pone en marcha una política monetaria", destacó.

Sobre los ejes económicos que están dejando las decisiones políticas, advirtió que un paso clave será avanzar sobre la resolución de la deuda. Pero que el gran interrogante vuelve a estar en la emisión monetaria, algo a lo que están apelando todos los países en este contexto", explicó. No obstante, recordó que "la Argentina, después del impuestazo y la suba de retenciones iba a un determinado equilibrio fiscal de 200 mil millones de pesos". También señaló que como consecuencia de la caída de la recaudación que se prevé y el aumento del gasto público que se está dando, esta cifra se multiplica por nueve: "Hablamos de hasta 2 billones de pesos, a cubrir con emisión de moneda", amplió.

Consultado sobre cómo se evacúa la emisión monetaria en el segundo semestre de 2020 e inicios de 2021, por su impacto en la inflación, aseveró que tiene que haber un mecanismo para absorber parte de estos pesos que la sociedad argentina no se va a quedar. "Estamos frente a un fenómeno de emisión relevante. Hasta antes de la pandemia se estimaba emitir $800.000 millones y ahora hablamos de hasta $3 billones", manifestó.

Entre las posibilidades para lograr esa absorción, Melconian planteó la venta de dólares del Banco Central, ajustar el gasto público o inventar una coronamoneda, pero que todavía no hay un programa.

"Hoy el mercado de cambios tiene una brecha de 90% entre el oficial y el paralelo. Al BCRA le está costando comprar dólares, viene con una racha vendedora, y tiene reservas netas de 10.000 millones. Analizamos desde 1950 a la fecha y descubrimos que, siempre que hubo un tipo de cambio paralelo a más de $100 pesos, el mercado empujó el dólar oficial al alza. Hay dos opciones, o la brecha se amplía o va camino a reducirse, como consecuencia de que sube el oficial o subieron ambos pero un poco más el oficial", agregó.

Las oportunidades para el sector agroexportador

En el contexto de la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo por el coronavirus, para el economista la cadena del sector agropecuario, aún con "un esquema impositivo asfixiante", es una privilegiada porque pudo seguir trabajando. Proyectó "que se viene un período en el que el agro tendrá una demanda mundial fenomenal".

Con una analogía futbolera, se refirió a la oportunidad que representa tener al campo y ser competitivos: "Tienen a Lautaro Martínez. Se puede discutir impuestos, qué hacen los dirigentes, puede ir mejor o peor, pero tienen a Lautaro. Claro que el combo de una buena clase política más Lautaro podría ser todavía mejor, pero lograrlo requiere de muchas cosas, entre ellas, votar bien. Ahora, además de tener a Lautaro, tienen uno de los pocos productos competitivos que el mundo va a seguir demandando", cerró.