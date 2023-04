Carlos Melconian: “La pregunta de cómo llegar a diciembre se transforma en cómo llegar a agosto”

escuchar

En las últimas jornadas, el dólar blue no ha parado de subir y la brecha cambiaria superó el 120%. En este contexto, el economista y presidente del Ieral, Carlos Melconian, sostuvo que esa diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo es lo primero que tendría que eliminar el próximo Gobierno porque es “el principal impuesto a la exportación”. Por otro lado, apuntó contra la tercera versión del dólar soja que, dijo, aunque se elevó el tipo de cambio, eso “no hace llover ni hace aparecer la soja”.

“Si a un Gobierno hecho y derecho y a una macro que viene bien, el impacto de esta sequía lo mata, imagínense a uno que viene mal, que tiene el fantasma devaluatorio e inflacionario y con una política y economía formateada, pero frágil”, dijo el economista en su presentación en el “Seminario sobre las Oportunidades para el Desarrollo Federal” organizado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“Estamos en un problema severo”, indicó. Agregó que “se sobreestima el impacto de la sequía en el mercado cambiario, en la recaudación, en los precios, en la actividad y el derrame del campo en las ciudades”. Detalló que habrá una caída de las exportaciones por US$20.000 millones, $1,5 billones menos de recaudación, un “empujón” de un punto a la tasa de inflación y la caída de tres puntos del PBI.

“Todo esto ha acortado los tiempos cambiarios y acelerado los tiempos inflacionarios. De manera que la pregunta de cómo llegar a diciembre se transforma en cómo llegar a agosto, por el desplome exportador que en cualquier país del mundo es un poco de endeudamiento, de uso de reservas y parate importador, pero en la Argentina no”, dijo.

En este contexto, se refirió a las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, con la implementación del dólar soja en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE), que en su tercera versión ha registrado menos operaciones de las esperadas. “No se trata de ver a cuánto se actualizó el dólar I y II porque eso no hace llover ni hace aparecer la soja; no solo tenemos menos stock, sino menos por venir [cosecha]. Entonces aunque se ponga a $350 la soja no va a aparecer”, afirmó.

Carlos Melconian: "No solo tenemos menos stock, sino menos por venir [cosecha]. Entonces aunque se ponga a $350 la soja no va a aparecer” Hernán Zenteno - LA NACION

Entre otros temas, habló sobre la eliminación de las retenciones. Indicó que, si bien es una de las medidas más demandadas por el sector, no se puede hacer de forma inmediata. Por el contrario, hay que ir de “menor a mayor”, en donde se debe tener como “prioridad absoluta la drástica reducción del impuesto inflacionario y el equilibrio fiscal”.

“Macri fue a un tipo de cambio libre, eliminación de retenciones, arreglo con holdout y terminó con control de cambios, puesta de retenciones y refinanciamiento de la deuda. Nosotros tenemos que arrancar al revés”, sostuvo.

Según detalló, la primera tarea para el sector es “la eliminación de la brecha cambiaria” porque “es el principal impuesto a la exportación”. También remarcó que los insumos y productos se tienen que comprar y pagar al mismo tipo de cambio porque “el tipo de cambio tiene que ser libre y flotante”.

Melconian remarcó que se debe ir hacia una eliminación “absoluta” de todas las restricciones cuantitativas a la exportación. “Por supuesto, sabemos que pegado a eso está la mesa de los argentinos, pero vamos a tratar de sustituir eso con subsidio directo y evitar los atajos que inhiben a la oferta de poder glamorosamente reproducirse”, aclaró.

Sobre los derechos de exportación, agregó: “Está claro que hay un total de retenciones de 1500 millones de dólares de las cuales seis sectores explican el 90%; esos se van a mantener y los otros van a volar porque el costo fiscal inherente a los otros es mayúsculo desde la micro y menor para la macro. Lo que se puede hacer como gesto de buena voluntad y económico para algunos lo vamos a hacer”.

Reunión con la Mesa de Enlace

En este marco, se informó que Melconian se reunió con dirigentes de la Mesa de Enlace para presentar a las entidades agropecuarias el avance del programa económico que se desarrolla desde la Fundación Mediterránea.

Asistieron el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), y Elbio Laucirica, presidente de Coninagro.

Por parte del Ieral acompañaron a Melconian Enrique Szewach, director Ejecutivo; Facundo Martínez Maino, director del Instituto, y el investigador jefe especialista de los temas agroganaderos, Juan Manuel Garzón.

Como presidente del Ieral, Carlos Melconian se reunió con Elbio Laucirica (Coninagro), Jorge Chemes (CRA) y Carlos Achetoni (FAA)